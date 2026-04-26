Campaña de Sergio Fajardo alertó por un presunto “ataque digital coordinado”

La campaña presidencial de Sergio Fajardo informó sobre un posible ataque digital organizado en sus redes sociales, al notar actividades inusuales en las publicaciones entre el 22 y el 25 de abril.

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Sergio Fajardo quiere ser presidente. Foto: PAULA LÓPEZ

De acuerdo con un comunicado oficial, el equipo digital del candidato detectó un volumen inusual de interacciones, especialmente en Facebook e Instagram, caracterizado por comentarios repetitivos y sincronizados con mensajes de apoyo a la candidata Paloma Valencia.

El informe inicial indica que se juntaron más de 300 comentarios que tienen características parecidas, lo que sugiere una posible intervención artificial en la conversación en línea.

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Sergio Fajardo fue alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia. Foto: Colprensa

La campaña encontró que había mensajes muy similares en diferentes publicaciones y que muchas de ellas se publicaron casi al mismo tiempo, a menudo solo unos minutos después de que se compartiera el contenido. También se encontraron perfiles con características sospechosas, como cuentas nuevas, poca actividad natural y el uso de fotos de perfil que se repiten o son parecidas.

En Instagram, el análisis encontró patrones comunes en biografías, imágenes y descripciones de varios perfiles, lo que refuerza la hipótesis de una red coordinada. Según el comunicado, estos elementos “no corresponderían a una participación ciudadana espontánea”, sino a una estrategia para amplificar mensajes políticos y afectar la visibilidad de la campaña.

La campaña de Fajardo rechazó “cualquier intento de manipular la conversación pública mediante prácticas opacas, automatizadas o engañosas” y pidió a autoridades, plataformas digitales y medios de comunicación revisar este tipo de comportamientos.

Finalmente, el equipo del candidato hizo un llamado a garantizar una contienda electoral “limpia, transparente y respetuosa”, insistiendo en la necesidad de un debate basado en argumentos y participación auténtica de la ciudadanía.