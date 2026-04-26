Petro sorprendió al publicar foto de su celebración de cumpleaños y lanzó llamativo mensaje: “No estamos solos”

El presidente Gustavo Petro sorprendió en la noche de este sábado, 25 de abril, después de publicar una foto de la celebración de su cumpleaños y lanzar un llamativo mensaje.

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Todo lo hizo a través de su cuenta de X, donde suele ser muy activo. En la mencionada imagen aparece el jefe de Estado junto al ministro de Hacienda, Germán Ávila, y otros dos hombres que pertenecieron al M-19.

De hecho, el mandatario nombró a este grupo guerrillero en el mensaje con el que acompañó la foto. “He celebrado mi cumpleaños el 19 de abril, que coincide con el aniversario del M-19, con mis amigos que fundamos, a los 15 años, el JG3”, dijo.

Petro afirmó que este movimiento lo iniciaron entre las “poesías de Neruda” y las “rebeldías” que protagonizaron en el colegio público La Salle de Zipaquirá.

“Juramos en lo alto de la peña de Guaica, Tabio, donde se lanzaban los indígenas muiscas, con mujeres con niños en brazos, a caer en el vacío y morir colectivamente porque no querían ser siervos de los españoles ni de ningún amo, que lucharíamos toda la vida por la justicia social y la libertad y hemos cumplido”, manifestó.

Muestra de esto, según comentó, es que actualmente, de ese grupo de cuatro personas, hoy él es presidente de Colombia, uno es ministro y los otros dos “viven la vida intensamente”.

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“No nos interesa ni el poder ni el dinero, sino cambiar el mundo para que seamos iguales y libres”, dijo.

“No estamos solos, nos rodea el amor y la cadena de afectos. Somos un ejército de quijotes haciendo lo imposible y logrando lo imposible”, complementó el presidente.

El presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

La publicación no tardó en hacerse viral en la red social, por lo que despertó muchas reacciones; incluso, algunas de ellas fueron críticas debido a los recientes atentados que se han registrado en el país.