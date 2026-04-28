MinTIC cancela el proyecto de los Centros PotencIA: recupera 230 mil millones tras fracaso de Findeter

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) anunció este martes 28 de abril la decisión de no extender el contrato interadministrativo con Findeter para la construcción de los Centros PotencIA.

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La determinación responde a la identificación de fallas estructurales y una ejecución física nula tras 17 meses de vigencia del convenio. Según el reporte oficial, el proyecto no logró superar la fase de planeación ni iniciar obras en ninguno de los 60 puntos proyectados en el territorio nacional.

La actual jefa de la cartera, Carina Murcia, explicó que la solicitud de prórroga enviada por Findeter incluía la reducción del número de sedes y el requerimiento de presupuestos adicionales para una iniciativa que solo alcanzó un 17 % de avance, limitado a trámites preliminares.

“Como responsables de estos recursos, no podíamos permitir la continuidad de un proyecto sin avances en su ejecución; actuamos de manera oportuna para prevenir un riesgo mayor”, enfatizó la ministra Murcia, quien solicitó el acompañamiento preventivo de la Contraloría.

Ministra de las TIC, Carina Murcia. Foto: Suministrada - API

Gestión técnica y fallas detectadas

Bajo el diseño contractual original, Findeter ejercía como asesor experto y brazo ejecutor, con la responsabilidad directa de la estructuración, contratación y supervisión de las obras.

Por su parte, el Ministerio cumplía funciones de vigilancia y seguimiento financiero. No obstante, la auditoría interna detectó debilidades críticas, entre las que se destacan el incumplimiento reiterado de contratistas en la entrega de diseños y la ausencia de alertas tempranas sobre la inviabilidad de las condiciones iniciales.

El Ministerio aclaró que los recursos destinados al proyecto se encuentran protegidos. Del presupuesto total de aproximadamente $234.000 millones, solo se efectuó un giro cercano a los $4.000 millones correspondiente a servicios de asistencia técnica ya ejecutados.

El programa Centros PotencIA, buscaba principalmente democratizar el acceso a la inteligencia artificial (IA) y la tecnología. Foto: Getty Images

Los saldos restantes, junto con los rendimientos financieros, serán reintegrados a la Nación y al Fondo Único TIC para iniciar un proceso de liquidación y una posterior reestructuración técnica.

Antecedentes del proyecto

La situación actual contrasta con el balance entregado por el anterior ministro, Julián Molina Gómez, quien dejó el cargo en septiembre de 2025.

Durante su gestión, se protocolizó el inicio de estudios en regiones como Cauca, Boyacá y Nariño, asignando presupuestos específicos para centros tipo A y B, equipados con laboratorios de inteligencia artificial y zonas de coworking.

MinTIC liquida contrato millonario por falta de obras. Foto: Getty

A pesar de que Molina entregó los proyectos en fase de “primera piedra” y diseño técnico, la ejecución real no se consolidó tras su salida. La auditoría actual determinó que continuar bajo los términos de Findeter implicaba una alta incertidumbre jurídica y financiera, dada la incapacidad de la entidad para pasar de la planeación a la construcción.

Con la liquidación del contrato, el Gobierno busca establecer nuevos criterios operativos que permitan llevar conectividad y formación digital a las comunidades mediante un modelo de ejecución que garantice resultados concretos en los plazos estipulados.