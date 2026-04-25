MinTIC anunció novedad en el proyecto de decreto que busca entornos digitales seguros para menores en Colombia

Durante la mañana de este 25 de abril, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones anunció la ampliación del plazo para la recepción de comentarios al proyecto de decreto que reglamenta la Ley 2489 de 2025. El nuevo plazo será hasta el 29 de abril de 2026.

Indicaron que la decisión se adopta atendiendo solicitudes de distintos actores del ecosistema digital, entre los que están incluidos gremios, organizaciones de la sociedad civil, empresas tecnológicas y sectores interesados, que requirieron un mayor tiempo para el análisis del articulado y la presentación de observaciones técnicas.

MinTIC extiende hasta el 29 de abril el plazo para opinar sobre decreto de entornos digitales para menores. Foto: Ministerio de las TIC

Por esta razón, se otorgó una ampliación de tres días adicionales sobre el plazo inicialmente previsto.

“El proyecto de decreto establece medidas administrativas y técnicas orientadas a garantizar entornos digitales sanos y seguros para los niños, niñas y adolescentes en el país, bajo un enfoque de corresponsabilidad entre el Estado, las familias, la comunidad educativa y los proveedores de servicios digitales”, indicó la cartera.

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Es importante tener en cuenta que el proceso normativo ha contado con una etapa previa de construcción participativa amplia y estructurada. Además de ello, el Ministerio lideró ocho mesas de socialización y trabajo interinstitucional y multisectorial, con la participación de entidades como la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y equipos técnicos de los viceministerios del sector TIC, así como representantes de la industria y expertos.

“De manera complementaria, en la fase inicial del proceso se recibieron y analizaron más de 200 comentarios y observaciones provenientes de gremios como Ando, CCIT, Alai y Asotic; organizaciones de la sociedad civil como Fundación Karisma, Flip y Red PaPaz; empresas del sector tecnológico como Google, Netflix y Kaspersky, así como de autoridades públicas y otros actores relevantes del ecosistema digital”, indicó la cartera.

Más de 200 aportes de empresas, ONG y expertos ya han modificado el alcance de la regulación. Foto: Eve - stock.adobe.com

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El texto del proyecto de decreto y el formulario para el envío de comentarios se encuentran disponibles en el siguiente enlace oficial: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/437026:MinTIC-abrea-participacion-ciudadana-proyecto-de-decreto-para-garantizar-entornos-digitalessanos-y-seguros-para-ninos-ninas-y-adolescentes