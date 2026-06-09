La Antártida escondía una pista clave sobre su pasado: una anomalía que transformó el mapa de la Tierra hace millones de años

Durante décadas, los científicos sospecharon que el terreno oculto bajo la gigantesca capa de hielo antártica guardaba estructuras geológicas de gran complejidad. Sin embargo, la identificación de esta provincia de cuencas representa uno de los descubrimientos más importantes sobre la parte interna del continente.

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Gracias al uso de datos geofísicos avanzados y modelos de reconstrucción del relieve subglacial, los investigadores lograron mapear una extensa red de formaciones que permaneció sepultada durante millones de años bajo la capa helada, a unos 3.000 metros de profundidad.

La denominada East Antarctic Fan-shaped Basin Province o Provincia de Cuencas en Forma de Abanico de la Antártida Oriental revela que el continente posee una historia tectónica mucho más dinámica de lo que se creía. De acuerdo con el estudio, publicado en Nature Geoscience, las 30 cuencas identificadas se distribuyen en un patrón radial que se extiende desde una región cercana al Polo Sur.

El hallazgo fue posible gracias al análisis detallado de información obtenida mediante técnicas de topografía subglacial y estudios geofísicos, herramientas que permiten “ver” a través de la gruesa capa de hielo que cubre el continente.

Un estudio derivó en un hallazgo inesperado. Foto: Getty Images

Al reconstruir digitalmente el paisaje oculto, los investigadores detectaron que numerosas cuencas presentaban una característica forma de “V” y parecían extenderse desde una misma región de origen, situada cerca de los 86,4° sur y 129,9° este. Esta disposición sugería la existencia de una estructura geológica mucho más organizada de lo que se había identificado hasta ahora.

A medida que avanzó el estudio, los científicos comprobaron que el patrón observado no era producto del azar. Cuencas de gran tamaño, como las de Wilkes y Aurora, conocidas desde hace años por los expertos, encajaban dentro de una configuración más amplia y conectada. Esta nueva interpretación permitió entender que varias depresiones subglaciales aparentemente aisladas forman parte de una misma provincia geológica de escala continental.

Las 30 cuencas identificadas se distribuyen en un patrón radial que se extiende desde una región cercana al Polo Sur. Foto: X/@Sfaisalafridi

Más allá de revelar un paisaje oculto bajo kilómetros de hielo, la investigación permitió identificar señales de antiguos procesos tectónicos que moldearon la Antártida hace cientos de millones de años. Los científicos consideran que la estructura descubierta funciona como una especie de registro geológico de las fuerzas que actuaron cuando el continente aún formaba parte de Gondwana, el enorme supercontinente que reunía territorios que hoy corresponden a África, Sudamérica, Australia, India y la propia Antártida.

De acuerdo con los investigadores, la provincia de cuencas habría surgido a partir de un fenómeno conocido como extensión rotacional intraplaca. Este proceso implica que grandes porciones de la corteza terrestre se estiran, se deforman y giran internamente debido a tensiones geológicas.

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Las consecuencias de esa deformación podrían explicar algunas de las características geológicas más enigmáticas del continente. Los autores del estudio plantean que las fuerzas generadas durante este proceso habrían contribuido al levantamiento de las montañas Gamburtsev, una cadena montañosa enterrada bajo el hielo que ha llamado la atención de los expertos por su relieve pronunciado y aparentemente joven pese a su gran antigüedad.

Asimismo, la reorganización de la corteza terrestre habría influido en la evolución de otras estructuras clave de la región. La investigación señala que la rotación de los bloques continentales pudo favorecer la formación y elevación de las Montañas Transantárticas, mientras que una zona de debilidad generada en el borde norte de la estructura habría facilitado posteriormente la separación entre la Antártida y Australia, contribuyendo a la configuración geológica que se observa en la actualidad.