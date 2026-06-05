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Hallazgo histórico en Groenlandia: la NASA detectó una enorme estructura escondida bajo el hielo durante más de seis décadas

El descubrimiento ocurrió mientras los expertos analizaban la capa helada de la región mediante instrumentos de observación avanzados.

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Redacción Tecnología
5 de junio de 2026 a las 5:03 p. m.
Foto de referencia de Groenlandia.
Foto de referencia de Groenlandia. Foto: AFP

Durante una misión aérea de investigación realizada en abril de 2024, un grupo de científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA identificó una estructura oculta bajo aproximadamente 30 metros de hielo en el norte de Groenlandia. El descubrimiento ocurrió mientras los expertos analizaban la capa helada de la región mediante instrumentos de observación avanzados.

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Según relató Alex Gardner, experto en estudios de la criósfera, el equipo inicialmente no logró determinar la naturaleza de la anomalía detectada durante el sobrevuelo.

Tras examinar con mayor detalle los datos recopilados, los investigadores confirmaron que se trataba de Camp Century, una instalación militar construida por el Ejército de Estados Unidos en plena Guerra Fría, hace más de 60 años.

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Bajo la inmensa capa de hielo de Groenlandia se encontraba una compleja red de infraestructura subterránea compuesta por más de 1,2 kilómetros de galerías conectadas entre sí. En su interior funcionaban espacios destinados a la vida cotidiana y a la investigación, incluyendo alojamientos, un centro médico, laboratorios, una capilla, una biblioteca y áreas de entretenimiento.

Además, según lo reseñado por el medio Okdiario, la instalación estaba diseñada para albergar hasta 200 ocupantes y obtenía la energía necesaria para operar gracias al PM-2A, considerado el primer reactor nuclear portátil desarrollado en el mundo. Sin embargo, las condiciones del entorno y los desafíos logísticos llevaron al cierre definitivo de la base en 1967, quedando gradualmente enterrada bajo cerca de 30 metros de hielo.

Este complejo subterráneo, conocido popularmente como “la ciudad bajo el hielo”, fue diseñado para servir como centro de experimentación en condiciones árticas extremas y para evaluar proyectos relacionados con infraestructura militar y sistemas de misiles nucleares.

Mientras realizaban pruebas técnicas y la calibración de un avanzado sistema de radar aerotransportado, los investigadores utilizaron el Radar de Apertura Sintética para Vehículos Aéreos No Tripulados (UAVSAR), un radar polarimétrico de banda L desarrollado y operado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA.

El descubrimiento generó desconcierto entre los científicos, quienes no logran explicar por qué el lugar estaba señalado como zona de riesgo.
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Esta tecnología está diseñada para generar imágenes detalladas de las capas internas de hielo y de la interfaz entre el glaciar y el terreno subyacente. Durante estas operaciones, los sensores detectaron una extensa estructura oculta bajo la superficie helada, lo que llamó la atención de los científicos.

“Estábamos buscando entender cómo las capas de hielo reaccionan al calentamiento global y cómo se proyecta su derretimiento. Fue un descubrimiento completamente accidental”, señaló el científico del JPL de la NASA a cargo del proyecto en Groenlandia, Chad Greene.