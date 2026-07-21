Esto es lo que pasa si llega a conectar el cable del internet en el puerto ‘equivocado’ del router

Configurar una red doméstica puede parecer una tarea sencilla hasta que se observa la parte posterior de un router, con diversos colores y etiquetas, es común preguntarse qué consecuencias reales tiene insertar un cable en el lugar equivocado. Comprender la función de estos puntos de enlace es vital para mantener la estabilidad de la conexión y evitar bloqueos innecesarios.

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La diferencia entre la “puerta de entrada” y las “salidas” internas

Para entender los errores de conexión, primero se debe distinguir entre dos conceptos fundamentales: la WAN y la LAN. El puerto etiquetado como WAN (Red de Área Amplia) funciona como la puerta principal por donde ingresa el internet desde el exterior hacia el hogar. Por el contrario, los puertos LAN (Red de Área Local) son los encargados de repartir esa señal a los dispositivos que hay dentro de la casa, como computadoras o televisores.

Conectar el cable principal en el puerto incorrecto puede dejar la red sin servicio. Foto: MacFormat Magazine/Future via Ge

Si se conecta el cable que trae la señal de internet (el que viene del módem o de la fibra óptica) en un puerto LAN en lugar del puerto WAN, el router no podrá recibir ni procesar la señal externa de forma correcta. En la mayoría de los casos, esto se traduce en que ningún dispositivo de la casa tendrá acceso a la red mundial, aunque los aparatos entre sí puedan “verse” o compartir archivos localmente.

El riesgo de la incomunicación digital: El factor DHCP

Un error común al intercambiar cables es la pérdida de lo que técnicamente se conoce como DHCP. En términos sencillos, el router es el dispositivo encargado de asignar una dirección IP a cada equipo que se conecta a la red. Si deja de hacerlo, los dispositivos pierden esa identificación y ya no pueden comunicarse entre sí ni acceder a internet.

Conectar mal los cables puede romper la comunicación entre los dispositivos. Foto: Getty Images

Cuando se conectan los cables en los puertos equivocados, es posible que el dispositivo que debería estar asignando esas identidades (el router principal) quede aislado. El resultado es un colapso de la comunicación interna, donde incluso si los cables están físicamente puestos, los equipos no logran enviarse información entre ellos.

Consecuencias físicas y lógicas de los errores de conexión

Existen tres escenarios principales de error que afectan el funcionamiento diario:

Intercambio entre puertos idénticos: Generalmente, los routers cuentan con varios puertos del mismo color (habitualmente amarillos) para conectar equipos domésticos. Mover un cable de una de estas ranuras a otra no genera daños ni cambios de velocidad, ya que todos funcionan de la misma manera.

La barrera física del cable telefónico: El cable gris (DSL), que trae la señal de la calle en ciertas tecnologías, posee una clavija más pequeña. Intentar forzar este conector en los puertos de red estándar no solo dejará a la vivienda sin servicio, sino que podría dañar físicamente los contactos internos del equipo.

El peligro del circuito infinito: Un error crítico que debe evitarse es conectar los dos extremos de un mismo cable a dos puertos amarillos (LAN) del mismo router. Esto genera lo que se denomina un “bucle”, una situación donde la información circula en círculos sin fin, saturando la memoria del aparato y provocando que deje de funcionar por completo hasta que se retire el cable excedente.

Para garantizar que el sistema funcione sin problemas, es recomendable verificar siempre que el cable de origen esté en el puerto que suele estar separado o marcado con un color distinto (usualmente azul o con la etiqueta “Internet”).