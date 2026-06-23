Adiós a las interferencias durante el Mundial 2026: el lugar donde debería colocar el ‘router’ para mejorar la velocidad del wifi

Con la llegada del Mundial 2026, familiares y amigos se reúnen frente al televisor para apoyar a sus selecciones favoritas. Equipos como la Selección Colombia con Luis Díaz como una de sus grandes figuras, despiertan una enorme expectativa entre los aficionados, que no quieren perderse ningún detalle de los encuentros.

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En este contexto, contar con una buena conexión a internet se ha convertido en un aspecto fundamental para los amantes del fútbol. Una señal estable permite disfrutar de los partidos sin interrupciones, retrasos o problemas de transmisión, especialmente para quienes siguen la competencia a través de plataformas digitales.

De acuerdo con expertos, la mejor manera de mantener una buena señal y no perder la velocidad de internet es colocar el router en una posición donde no se pierda la calidad de la señal wifi. Según expertos como NETGEAR, un punto estratégico dentro de la casa favorece el alcance de la señal y proporciona una mayor estabilidad.

El router wifi es el dispositivo encargado de distribuir la red inalámbrica en los diferentes espacios. Foto: Getty Images/Maskot

Frente a esto, HighSpeedInternet recomienda ubicarlo sobre una mesa, una repisa o incluso fijarlo en la pared ayuda a que la señal se propague con mayor facilidad, evitando que muebles grandes bloqueen su alcance dentro del hogar.

Al estar el router a una mayor altura, se reduce la probabilidad de que la señal se disperse hacia el suelo sin aprovecharse. Esto permite que la cobertura sea más eficiente y llegue con mayor fuerza a los dispositivos conectados. Sin embargo, esta recomendación puede variar según el tipo de vivienda, por ejemplo, si cuentan con más de un piso.

Contar con una buena conexión a internet se ha convertido en un aspecto fundamental para los amantes del fútbol. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cuáles son los lugares que debería evitar?

Es importante prestar atención a los objetos que rodean el dispositivo. Elementos grandes y sólidos, especialmente aquellos fabricados con metal, pueden obstaculizar el recorrido de la señal y reducir su alcance. Incluso algunos objetos cotidianos, como acuarios o estanterías voluminosas, pueden convertirse en barreras que afectan su rendimiento.

Otro aspecto a tener en cuenta es la cercanía del router a ciertos aparatos electrónicos. Electrodomésticos y dispositivos como hornos microondas, teléfonos inalámbricos, televisores o monitores para bebés pueden generar interferencias que impactan la estabilidad de la conexión.

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Para obtener un mejor desempeño, se aconseja mantener despejada la zona donde se encuentra el router y limitar, cuando sea posible, el número de equipos conectados al mismo tiempo, especialmente durante la transmisión de eventos en vivo como los partidos del Mundial.