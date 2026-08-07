Preocupante transformación que están experimentando varias ciudades: científicos señalan que “actividades humanas lo provocan”

El panorama de las metrópolis costeras está cambiando de forma alarmante y no solo debido al incremento del volumen de los océanos. Investigaciones recientes de la Universidad Técnica de Múnich (TUM) y la Universidad de Tulane revelan que la verdadera crisis reside en un fenómeno combinado: mientras el agua sube, el suelo firme sobre el cual se asientan millones de personas se está hundiendo de manera silenciosa.

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La subsidencia: cuando el terreno deja de ser estable

Para comprender esta problemática, es necesario hablar de la subsidencia, un término técnico que se refiere simplemente al hundimiento progresivo de la superficie terrestre. Aunque este proceso puede ocurrir de forma natural por movimientos geológicos, la velocidad actual en muchas zonas urbanas es preocupante.

El suelo de varias ciudades costeras se hunde y aumenta la amenaza por el nivel del mar. Foto: Getty Images

Según los expertos, las personas que habitan en regiones costeras densamente pobladas perciben un aumento del nivel del mar de unos 6 milímetros al año. Esta cifra es tres veces superior al promedio global de las costas, lo que evidencia que el suelo se desplaza hacia abajo con mayor rapidez de lo esperado.

El factor humano tras el hundimiento

La intervención de las personas en el entorno es el motor principal de este cambio. La extracción masiva de recursos como el petróleo, el gas y, sobre todo, el agua subterránea, deja espacios vacíos en el subsuelo que terminan por colapsar bajo el peso de las infraestructuras modernas.

Respecto a esta interacción, el Dr. Julius Oelsmann, investigador del Instituto Alemán de Investigación Geodésica de la TUM, afirma: “Si queremos entender el aumento del nivel del mar a lo largo de las costas y responder de manera eficaz, no solo debemos observar el océano sino también la propia tierra. Especialmente en regiones costeras densamente pobladas, las actividades humanas provocan que la tierra se hunda con más fuerza”. El experto añade que el peso excesivo de las ciudades y el agotamiento de los recursos hídricos que antes estabilizaban el subsuelo amplifican drásticamente los efectos del cambio climático.

Ciudades que desaparecen bajo sus propios pies

Este fenómeno no afecta a todas las regiones por igual, pero algunos puntos del planeta muestran datos críticos. Países como Tailandia, Indonesia, China y Nigeria presentan las tasas de hundimiento más elevadas. Un caso emblemático es Yakarta, donde el promedio de descenso del suelo es de 13,7 milímetros anuales, aunque en puntos específicos de la ciudad el terreno llega a ceder hasta 42 milímetros por año.

Yakarta, Bangkok y Lagos aparecen entre las ciudades más afectadas por este fenómeno. Foto: Getty Images

Otras ciudades importantes que enfrentan este desafío incluyen a Bangkok, con un hundimiento de 8,5 mm anuales, y Lagos, con 6,7 mm. Incluso en países como Estados Unidos, Italia y los Países Bajos, las tasas son superiores a la media global, situándose entre los 4 y 5 milímetros al año.

Políticas locales: una luz de esperanza

A diferencia de los procesos geológicos naturales, el hundimiento provocado por el hombre puede ser mitigado mediante la gestión política y ambiental. La regulación de la extracción de agua es la herramienta más potente que tienen los gobiernos para frenar esta transformación.

El profesor Florian Seitz, director del Instituto Alemán de Investigación Geodésica de la TUM, explica que las decisiones locales son fundamentales: “En muchas grandes ciudades costeras, la extracción de agua subterránea es un factor principal del hundimiento de la tierra. Esto significa que las decisiones políticas y de gestión del agua locales pueden marcar una diferencia significativa. Una gestión mejorada de las aguas subterráneas... puede al menos frenar las tasas de hundimiento y, en algunos casos, detenerlas en gran medida”.

Ejemplos como el de Tokio demuestran que es posible revertir la situación. La capital japonesa, que llegó a registrar hundimientos de hasta 24 centímetros anuales en el pasado, logró detener casi por completo el proceso tras implementar leyes estrictas y buscar fuentes alternativas de suministro de agua.