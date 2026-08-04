De Medellín para el mundo: estudiantes transformaron una quebrada en un proyecto ganador del MIT

La ciudad de Medellín ha alcanzado un nuevo hito en el panorama educativo y ambiental a nivel global. Un grupo de jóvenes pertenecientes al Colegio San José de Las Vegas se alzó con el primer puesto en el Regenerative Futures Innovation Challenge 2026, un prestigioso certamen organizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Fab Foundation.

Patrón permitió a científicos encontrar un tesoro paleontológico en la Mesa de Los Santos, Santander

En esta competencia que reunió a más de 200 propuestas de todo el planeta, el equipo colombiano logró superar a representantes de potencias como Brasil y Estados Unidos, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente.

Una solución natural para sanar las aguas

El corazón de esta iniciativa, bautizada como “Young Innovators for water regeneration”, es la recuperación de la quebrada La Volcana, un importante cuerpo de agua que recorre el sur del Valle de Aburrá. El proyecto se aleja de los métodos industriales tradicionales para apostar por la fitorremediación. Este concepto, que suena complejo, consiste sencillamente en utilizar el poder biológico de ciertas plantas para limpiar y purificar ecosistemas contaminados.

Para asegurar que la naturaleza realmente esté haciendo su trabajo, los estudiantes integraron herramientas digitales que miden la efectividad del proceso. Según explicó Camilo Arango, integrante del equipo ganador: “Diseñamos un prototipo que combina naturaleza como principal regenerador, y la tecnología como sistema de monitoreo constante de la calidad del agua... Se incorporaron sensores en la entrada y salida del sistema para medir y comparar las condiciones del agua antes y después del proceso”.

Ciencia con resultados tangibles

Lejos de ser una idea teórica, el sistema ya ha arrojado datos esperanzadores en sus fases iniciales. Las pruebas realizadas por los estudiantes mostraron una mejora en la calidad del agua de entre el 20% y el 25% tras pasar por el filtro natural de las plantas. Estos resultados representan una base sólida para continuar perfeccionando una tecnología que podría ser replicada en otros afluentes urbanos afectados por la contaminación.

El éxito de la propuesta no fue un esfuerzo aislado; contó con el respaldo de aliados estratégicos como Urbam Eafit y la Fundación Maex, lo que permitió que los estudiantes transformaran una problemática local en una solución con potencial de impacto internacional.

El arte como herramienta de conciencia social

Un aspecto diferenciador de este proyecto es su enfoque integral, que no se limita al laboratorio o a la ingeniería. Los jóvenes comprendieron que para que la restauración de la quebrada sea permanente, es indispensable involucrar a la ciudadanía. Por ello, crearon un mural artístico de gran tamaño sobre la avenida Las Vegas para invitar a la reflexión pública.

Los estudiantes demostraron que el arte también puede impulsar la restauración ambiental. Foto: Suministrada a Semana

Mariana López Orozco, líder del proyecto, destacó la importancia de esta intervención cultural al afirmar que: “Otro componente importante fue el uso del arte como lenguaje universal... permitir concientizar a la comunidad sobre lo que se está haciendo, porque regenerar no es únicamente intervenir los ecosistemas sino asegurarse de que estas acciones perduren en el tiempo”.

Un nuevo estándar en la educación colombiana

Este triunfo en el encuentro “FAB26 Boston” posiciona a Colombia como un referente en modelos de aprendizaje modernos, donde el estudio sale de las aulas para resolver retos reales de sostenibilidad.

El equipo, guiado por el profesor Víctor Lopera e integrado por Mariana López, Camilo Arango, Miguel Chitiva, Samuel Martelo, Isabella Zuluaga y María Antonia Cossío, ha demostrado que la investigación científica y la creatividad juvenil son motores capaces de generar cambios positivos para el planeta.