¿Qué hacer con el aceite de cocina usado? Este es el motivo por el que nunca debe tirarlo por el desagüe

El aceite de cocina es uno de los productos más utilizados en el hogar. Sirve para freír papas, preparar carnes o darle una textura más crujiente a diferentes recetas. Sin embargo, cuando termina la cocción, muchas personas optan por la salida más rápida: dejar que se enfríe unos minutos y verterlo por el lavaplatos.

Guía práctica para reciclar en casa: cómo separar correctamente los residuos y evitar los errores más comunes

Aunque parece una acción inofensiva, desechar el aceite usado por el desagüe puede causar problemas tanto dentro del hogar como fuera de él. A diferencia del agua, este residuo no se mezcla con ella. Al pasar por las tuberías, se adhiere a sus paredes y, con el tiempo, se combina con restos de comida y otros desechos hasta formar acumulaciones que provocan obstrucciones, malos olores, reboses e incluso daños en las redes de alcantarillado.

Además del impacto en las tuberías, esta práctica también tiene consecuencias ambientales. Según La Vida es Palma, un solo litro de aceite usado puede llegar a contaminar hasta 1.000 litros de agua, una cifra que evidencia la importancia de darle una disposición adecuada.

La buena noticia es que reciclar este residuo es un proceso sencillo y puede contribuir a reducir la contaminación y facilitar su aprovechamiento en nuevos productos.

Tirar el aceite de cocina por el desagüe parece inofensivo, pero puede dañar las tuberías. Foto: Getty Images

Cómo desechar correctamente el aceite de cocina usado

Dejarlo enfriar por completo

Una vez termine de cocinar, lo recomendable es esperar unas horas hasta que el aceite pierda temperatura. Esto no solo evita accidentes al manipularlo, sino que también permite que los restos de alimentos se depositen en el fondo.

Guardarlo en un envase limpio

Cuando esté completamente frío, debe pasarse a una botella plástica limpia y seca. Conviene cerrarla bien para evitar fugas y malos olores mientras permanece almacenada.

Tirar el aceite de cocina por el desagüe parece inofensivo, pero puede dañar las tuberías. Foto: Getty Images

Llevarlo a un punto de recolección

En lugar de arrojarlo al desagüe o a la basura, lo mejor es entregarlo en un centro de acopio o en un contenedor destinado para aceite de cocina usado. Allí recibe un tratamiento adecuado y, en muchos casos, puede transformarse en materia prima para fabricar biocombustibles, jabones y otros productos.

Incorporar este hábito no requiere grandes esfuerzos, pero sí puede marcar una diferencia importante en la protección de las fuentes hídricas, el cuidado de las tuberías y la reducción del impacto ambiental que genera un residuo tan común en la cocina.