Max Henríquez advierte sobre la posible amenaza de un fenómeno en el Mediterráneo: “Se está formando”

El Mediterráneo podría afrontar el desarrollo de fenómenos meteorológicos intensos, debido a las altas temperaturas del mar tras el verano y la llegada de aire más frío en altura. En este escenario, algunas actualizaciones del modelo meteorológico GFS plantearon la posibilidad de que, hacia finales de septiembre, se forme un sistema de características tropicales conocido como medicane.

La NASA captó desde el espacio una enorme masa en movimiento: científicos explican el impresionante fenómeno

Sin embargo, este escenario todavía no puede considerarse una previsión confirmada. Al tratarse de una proyección entre 10 y 15 días, los modelos pueden presentar cambios importantes en cada actualización, especialmente ante fenómenos complejos como los ciclones mediterráneos.

Además, ante esta situación meteorológica, el meteorólogo colombiano Max Henríquez advirtió, a través de sus redes sociales, sobre la posible formación de un medicane, un ciclón con características similares a las de un huracán en el Mediterráneo.

“Se está formando un medicane (huracán del Mediterraneo)”, escribió a través de X.

Se está formando un Medicane (huracán del Mediterraneo) pic.twitter.com/05dODp7LU9 — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) September 14, 2026

Un fenómeno que requiere seguimiento

Aunque una imagen difundida en redes sociales, que corresponde a una simulación del modelo GFS, muestra un sistema compacto y profundo en el Mediterráneo central, con una apariencia similar a la de un ciclón tropical, no es posible determinar si la baja presión llegará a formar un fenómeno con características de medicane.

El modelo apunta a condiciones de inestabilidad. La ubicación, intensidad y evolución del fenómeno podrían cambiar en las próximas actualizaciones, pero el escenario requiere seguimiento y prudencia, más que generar alarma.

En caso de que el sistema llegue a desarrollarse, las proyecciones actuales sugieren que podría aproximarse a la costa de Libia, por lo que las autoridades deberán permanecer atentas a los cambios.

🌍🌀 GFS sayısal hava tahmin modeli, 18Z çalıştırmasında Eylül sonuna doğru Akdeniz'de potansiyel bir "Medicane" oluşumu senaryosunu test etmeye başladı. 🧐👇 pic.twitter.com/hetccY4cgI — Kutay Mıhlıardıç (@KutayMihliardic) September 6, 2026

¿Qué es un medicane?

Los medicanes son ciclones mediterráneos que pueden adquirir una apariencia similar a la de los huracanes, aunque suelen ser de menor tamaño y presentan una dinámica diferente. Estos sistemas pueden desarrollar características tropicales, como un núcleo cálido, bandas de nubes en espiral y, en algunos casos, un ojo central.

Su formación depende de la combinación de varios factores atmosféricos, entre ellos un mar relativamente cálido, aire frío en las capas altas, abundante humedad y poca cizalladura del viento. Por esta razón, el otoño suele ser una época favorable para su desarrollo, ya que el Mediterráneo conserva parte del calor acumulado durante el verano mientras comienzan a llegar masas de aire más frío desde el norte.