Richard Ríos se pronuncia tras su lesión en Arabia Saudita: mensaje retumba en Selección Colombia

Este sábado, 31 de octubre, un día después de su lesión con Al-Ittihad, Richard Ríos se pronunció en sus redes sociales. El volante dejó un mensaje que despertó cientos de comentarios y que da pistas sobre cómo será su recuperación.

Primer parte oficial de Richard Ríos tras su lesión con Al-Ittihad: sigue la preocupación

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“Antes de llevarte a lugares grandes, Dios te prepara en los momentos más difíciles. Volver mas fuerte es una obligación”, escribió Richard Ríos en su cuenta de Instagram, con una foto de él a blanco y negro.

Aún no hay parte médico oficial de Richard Ríos

La lesión de Richard Ríos fue a los 8 minutos de partido entre Al-Ittihad y Abha Club, en la Liga de Arabia Saudí. Una fuerte entrada sobre el tobillo izquierdo hizo que Ríos abandonara el campo, retorciéndose de dolor.

ريتشارد ريوس يسقط مصابًا 🚫 #أبها_الاتحاد | #دوري_روشن_السعودي https://t.co/UOkvCG1Bfj — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 30, 2026

Sin embargo, aún no hay un parte médico oficial con el diagnóstico. Afirman desde Al-Ittihad que están a la espera de los resultados oficiales de los exámenes hechos al jugador.

“El jugador del primer equipo de fútbol, Richard Ríos, acompañado por el médico del club, se dirigió directamente tras la llegada del equipo a Yeda a realizarse exámenes médicos en el Centro Médico Internacional (IMC), socio médico del club, para evaluar la naturaleza de la lesión que sufrió en el tobillo izquierdo durante el partido de hoy contra el equipo Abha, en el marco de la Liga Profesional Saudí (Roshn Saudi League)”, reza el comunicado de Al-Ittihad.

Y añaden: “El cuerpo médico ya había tomado las medidas médicas necesarias inmediatamente después de la lesión del jugador con el objetivo de evitar que empeorara, a la espera de que los resultados de las pruebas médicas determinen la naturaleza exacta de la lesión y la necesidad de un programa de tratamiento y rehabilitación”.

📝| الفحوصات الطبية لإصابة ريتشارد ريوس 🩺 https://t.co/tg6KdXBB4C — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 30, 2026

Richard Ríos sería baja para los juegos de Selección Colombia contra Chile

La lesión de Ríos se da pocos días antes de que la Selección Colombia juegue una doble jornada amistosa contra Chile.

Dichos compromisos se llevarán a cabo tanto en territorio colombiano, como en Chile, con la siguiente programación oficial:

Fecha: Viernes 13 de noviembre de 2026

Colombia vs. Chile

Lugar: Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali, Colombia

Hora: Por confirmar

Fecha: Martes 17 de noviembre de 2026

Chile vs. Colombia

Lugar: Estadio Nacional, Santiago de Chile, Chile

Hora: Por confirmar

Por los gestos de dolor de Ríos, y hasta el mismo mensaje que dejó después de la lesión, se prevé su ausencia en la convocatoria de Colombia ante Chile.