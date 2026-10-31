Santa Fe hace la épica contra Olimpia en Copa Libertadores Femenina: aplauden a las leonas en Sudamérica

Independiente Santa Fe logró el tercer puesto en la Copa Libertadores Femenina 2026. Este sábado, 31 de octubre, en un verdadero partidazo, venció 4-3 a Olimpia de Paraguay en el duelo definitivo.
Con épica a bordo, las leonas rugen y les llueven los aplausos en Sudamérica. Arrancaron ganando 2-0, luego Olimpia le remontó 3-2, pero con entrega e ímpetu, Santa Fe acabó ganando 4-3.
Así las cosas, Santa Fe deja en alto la bandera de Colombia. Aunque las mismas jugadoras manifestaron que querían llegar a la final, la eliminación con Corinthians en semifinales no fue impedimento para pelearle cara a cara a Olimpia este sábado.
¡Final 🦁! Garra, Fe y Corazón ♥️ estamos en el podio de la Libertadores Femenina 🏆 Olimpia 3-4 Santa Fe 🇮🇩 Tercer puesto https://t.co/P1U5tojIRG— Santa Fe Femenino (@LeonasSantaFe) October 31, 2026
Santa Fe: de ir ganando a ir perdiendo, y hacer la épica
El reloj marcaba 25 minutos del primer tiempo y Santa Fe le ganaba 2-0 a Olimpia gracias a un doblete de Mariana Zamorano. Todo era fiesta roja, pero las decanas aún tenían un as bajo la manga.
Fue en esos 25 minutos que arrancó una ofensiva de Olimpia que Santa Fe no pudo parar. El equipo paraguayo anotó gracias a Tatiana Riso y sobre los 40′, Ana Pereira colocó el 2-2 parcial con el que se fueron al descanso.
La segunda mitad no arrancó nada bien para Santa Fe y asomaba un posible papelón en Quito, Ecuador, donde se juega el torneo. Cuando el reloj marcaba 49 minutos del complemento, Olimpia pasó a ganar parcialmente 3-2 gracias a la anotación de Luján Ortiz.
⚽🔥 ¡Gol de Olimpia! ¡Ortiz le marcó a Santa Fe para pasar a ganar 3-2! #LibertadoresFemxWIN https://t.co/dXPMPiIPK3— Win Sports (@WinSportsTV) October 31, 2026
Así transcurrieron varios minutos, con los dos equipos atacando pero sin efectividad, con un Santa Fe que no encontraba las formas de hacer frente a la remontada que le había propinado Olimpia.
Sin embargo, sobre los 90′, en el minuto de Dios, Santa Fe apeló a lo que lo caracteriza, tanto en masculino como en femenino: la épica. Ahí dijo presente Daniela Garavito, que con un violento remate colocó el 3-3 que revivió a las leonas.
🔴🦁 ¡GOL ÉPICO DE SANTA FE! ¡PASAN A GANARLO AL FINAL DEL ENCUENTRO DESPUÉS DE UN CABEZAZO IMPRESIONANTE! #LibertadoresFemxWIN https://t.co/TA8gupnZGD— Win Sports (@WinSportsTV) October 31, 2026
La cereza del pastel fue tres minutos después (90+3′), cuando Juana Ortegón puso cifras definitivas con un gol que se gritó de Quito a Bogotá. Fue el 4-3 lapidario para Olimpia, y que le dio el tercer puesto de la Copa Libertadores Femenina a Santa Fe.