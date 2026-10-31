Escándalo en el Balón de Oro 2026: revelan lo que cuentas de apuestas hicieron y se habla de filtraciones

Harry Kane fue el ganador del Balón de Oro y volvió a abrir el debate sobre estos galardones que hay en el mundo del fútbol. Para algunos, tienen todos los méritos, mientras que para otras el premio no debió ser para él.

Oficial: el Balón de Oro revela cuántos votos obtuvieron Luis Díaz, Harry Kane y Mbappé

En medio de la discusión, en las últimas horas salió a al luz una investigación que se realizó y que siembra dudas y sospechosas sobre posibles apuestas, lo que también ha traído fuertes críticas.

Según la votación oficial, detrás de Harry Kane quedó Kylian Mbappé y, para sorpresa de muchos, el diario Sport precisó que la diferencia que hubo entre ambos es la más estrecha que ha existido desde que este galardón se entrega.

Ya en el tercer puesto está Lamine Yamal, uno más abajo Rodri y el top cinco lo cierra Lionel Messi, quien para muchos tuvo que estar más arriba debido al papel que cumplió con Argentina en el Mundial 2026.

Harry Kane con el Balón de Oro 2026. Foto: Asociación de Futbolistas Profesionales

La publicación de estos resultados es lo que ha abierto la polémica, ya que el medio especializado Upside reveló que por lo menos hay doce cuentas sospechosas que, por medio de la plataforma Polymarket, apostaron en conjunto 264.000 dólares, entre el 1 y el 20 de octubre, por las diferentes posiciones en las que quedaría el ranking.

Lo sospechoso es que, de acuerdo con la publicación, todas las cuentas acertaron exactamente la clasificación de los cinco primeros nombres.

Otro dato llamativo es que siete de estas cuentas no realizaron más apuestas sobre el Balón de Oro, únicamente lo relacionado a cómo quedaría la lista. El restante de las cuentas, por su parte, movieron cantidades importantes tan solo quince minutos después de registrarse en la plataforma.

Lista de ganadores y posiciones finales del Balón de Oro 2026: así quedó cada categoría

De hecho, Upside habla de un caso específico en el que una persona apostó por la victoria de Kane y, posteriormente, puso a los otros futbolistas que completan el top 5 en las posiciones exactas en las que finalmente quedaron.

En total, de acuerdo con la investigación, esta cuenta apostó cerca de 14.000 dólares y los distribuyó así: 10.500 por la victoria de Kane y cerca de 3.200 por como quedarían Mbappé, Lamine, Rodri y Messi.

Harry Kane, ganador del Balón de Oro 2026 Foto: UEFA via Getty Images

Sport precisó que, retomando esta investigación, se verificó que estas cuentas recibieron alrededor de 309.000 dólares y después de la ceremonia tuvieron ganancias que rondan los 200.000 dólares.

Todo esto ha despertado sospechas acerca del galardón, especialmente sobre posibles filtraciones que se pudieron tener y más teniendo en cuenta que a ninguno de los futbolistas se les reveló quién sería el ganador.