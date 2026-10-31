Flamengo pone en vilo final de Libertadores: exige que no se vendan más boletas por este motivo

Hay incertidumbre sobre la final de la Copa Libertadores debido a la posición de Flamengo. El club brasileño exige que se dejen de vender boletas hasta que no se decida de fondo una demanda que instauró en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

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Estudiantes de la Plata y Palmeiras decidirán el título el próximo 28 de noviembre en Montevideo, Uruguay. Sin embargo, el Mengao está haciendo de todo para que la final se frene argumentando la supuesta mala inclusión de Marcos Rojo durante las semifinales.

De acuerdo con TyC Sports, el conjunto brasileño envió una nueva carta al TAS en donde explicó los motivos detrás de la solicitud y, en ese sentido, pide que no se vendan más entradas hasta que no se conozca un fallo definitivo.

“Flamengo solicita que, como medida provisional, se ordene a la CONMEBOL que no venda los boletos destinados a los clubes finalistas hasta que se notifique la decisión final -o su parte operativa- dentro del marco de este procedimiento”, dice una de las partes de la misiva.

La Conmebol ya en su momento había rechazado la protesta hecha por el Flamengo, razón por la que se confirmó la final entre Estudiantes y Palmeiras y ya se adelantaban los detalles del encuentro, el TAS todavía está analizando el caso.

Además, es importante recordar que en su momento el Tribunal había dado luz verde a la medida cautelar presentada por el conjunto argentino frente al caso de Marcos Rojo, por lo que en un principio podía jugar sin problema alguno.

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Ahora, hay incertidumbre tras esta nueva protesta por parte del Flamengo y con la que buscan que se pare el expendido de boletas, por lo menos de manera provisional hasta que el TAS entregue su conclusión.

La venta de entradas comenzó el pasado jueves, 29 de octubre, aunque por ahora serán exclusivas para clientes MasterCard, que es el patrocinador del torneo.

Trofeo de la Copa Libertadores en manos de Filipe Luis, extécnico de Flamengo. Foto: AFP

Según indicó Estudiantes de la Plata, se espera que los tickets a todo el público se abran desde el próximo lunes, aunque restará esperar para saber cuál será la decisión del TAS sobre este asunto.