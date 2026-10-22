Tropiezo de Cetré en un penalti decisivo en la Copa Libertadores: ‘blooper’ nivel leyenda

Con un gigantesco Fernando Muslera en portería, que lanzó su casta y jerarquía para tapar el error de Edwuin Cetré, Estudiantes De La Plata derrotó 3-2 en penaltis al actual campeón de la Copa Libertadores, Flamengo, en el estadio Maracaná. Fue un 0-0 tras la ida y la vuelta y todo se llevó al punto blanco.

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Muslera detuvo los tiros de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique en la tanda de penales para darle al ‘Pincha’ su boleto a la gran final del 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, en la que tendrá el reto de romper el implacable dominio de los clubes brasileños en el torneo. Esta gesta histórica le echa tierra al blooper de Cetré que le da la vuelta al mundo.

Edwuin Cetré saltó para el segundo cobro de Estudiantes de La Plata, pero todo le salió mal. La maniobra previa del colombiano lo llevó al suelo, tras resbalar cuando apoyó su pie de apoyo. Al momento del impacto, su cuerpo se deslizó y la pelota se fue desviada.

CETRÉ PATEÓ DOS VECES SU PENAL Y FALLÓ El colombiano pateó con los dos pies en la misma acción y, después, falló el penal para Estudiantes ante Flamengo. CONMEBOL #Libertadores https://t.co/f3BsSddeDn — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 23, 2026

Al momento de la caída, el balón alcanzó a impactar en sus dos pies, lo que lo salvó en cierta manera y obligó a repetir el penalti. Con el nerviosismo por todo lo alto, Cetré fue al cobro nuevamente, pero falló el penalti. Escenas para el olvido que le dan la vuelta al mundo, más allá de la clasificación de su equipo.

💥 ¡Erró Cetré! Flamengo: ✅ ❌ Estudiantes: ✅❌ Flamengo vs. Estudiantes | #LibertadoresEnTelefe https://t.co/NAejx0kdZQ — telefe (@telefe) October 23, 2026

Desde ese momento, Fernando Muslera se puso su traje de salvador y salió a respaldar a su compañero tras el error y dio lecciones de cómo tapar penaltis. Su casta de mundialista sirvió para llevar a Estudiantes a la final de Copa Libertadores, dejar a los brasileños sin aliento y tapar un poco el blooper de Cetré.

Estudiantes contra Palmeiras

La final Estudiantes vs. Palmeiras de la Copa Libertadores 2026 se jugará el próximo sábado 28 de noviembre de 2026 en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Es decir, Muslera será local.

Por otra parte, Palmeiras, en el primer turno, con Jhon Arias como titular en zona de ataque, alcanzó una nueva final de Libertadores y se consolida como uno de los equipos más competitivos en Sudamérica.

El volante chocoano de la Selección Colombia estuvo en la semifinal contra Fluminense, su exequipo y con el que ya ganó este torneo en el 2023. Ahora, se alista para batir a Muslera y sus compatriotas Cetré y Miguel Monsalve.