Deportes

Boca Juniors pone millonada por un jugador colombiano: Independiente Medellín se beneficia

Se reveló el nuevo negocio de Boca Juniors y otro jugador colombiano está implicado, como Marino Hinestroza y Kevin Serna.

Redacción Deportes
9 de febrero de 2026, 2:28 p. m.
Revelan negocio de Boca Juniors por jugador colombiano. Medellín recibiría tajada.
Foto: Izq: Getty Images / Der: Colprensa.

La prensa argentina reporta que Boca Juniors ya ultima detalles para contratar a Edwuin Cetré, el colombiano de 28 años que estaba jugando para Estudiantes de La Plata.

En medio de la negociación, Deportivo Independiente Medellín resulta beneficiado. Todo apunta a que la mitad de lo que pague Boca Juniors irá para Estudiantes, y la otra mitad para el poderoso.

“Boca llegó a un principio de acuerdo para comprar el pase de Edwuin Cetré. La operación será por el 100 % de la ficha (la mitad de Estudiantes y la otra del DIM). Contrato por 4 años. Los clubes comienzan a cruzar documentos“, reveló el periodista César Luis Merlo, cercano al mercado de pases en el mundo del fútbol.

¿Cuánto recibirá Independiente Medellín si se concreta el pase de Edwuin Cetré a Boca Juniors?

Las cifras del negocio no son oficiales, y solo rondan como rumores entre la prensa argentina. Por ejemplo, Olé tocó el tema, dando detalles de este movimiento, siendo uno de los más sonoros en el fútbol argentino.

“No hay cifras oficiales todavía, pero desde La Plata trascendió que se trataría de un monto inferior a los 5.000.000 de dólares. Vale destacar que Athlético Paranaense iba a pagar tres palos verdes por el 50 por ciento que posee Estudiantes de Cetré (la otra mitad corresponde a Independiente Medellín)”, contó el medio referenciado.

Cabe recordar que Cetré jugó para Independiente Medellín en 2023, luego de estar varios años con Junior. Con el poderoso se destacó bastante, lo cual le acabó abriendo las puertas en Estudiantes de La Plata.

Cetré Medellín

Edwuin Cetre celebrando su gol con el Medellín ante Huila
Foto: Colprensa - Juan Augusto Cardona

Siempre se ha conocido, por información de la prensa, que Estudiantes y Medellín manejan por mitad el valor total de Edwuin Cetré. Ahora, con este negocio, las dos partes se verían beneficiadas por un jugador que ha dado bastante de qué hablar.

Respuesta de Fluminense a Boca Juniors por Kevin Serna: habría papelón como el de Marino Hinestroza

Desde finales de 2025, y hasta el arranque de este 2026, fue sonora la negociación entre Boca Juniors y Atlético Nacional por Marino Hinestroza. No se dio; el futbolista llegó a Vasco Da Gama y eso demuestra que la directiva xeneize, encabezada por el presidente Juan Román Riquelme, sigue detrás de un habilidoso atacante.

