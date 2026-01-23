Deportes

Respuesta de Fluminense a Boca Juniors por Kevin Serna: habría papelón como el de Marino Hinestroza

Todo apunta a que el plan B de Boca Juniors, que es Kevin Serna, tampoco llegaría al equipo seis veces campeón de América.

Redacción Deportes
24 de enero de 2026, 12:55 a. m.
Ultimátum de Fluminense a Boca Juniors por Kevin Serna: parece que se cayó todo.
Ultimátum de Fluminense a Boca Juniors por Kevin Serna: parece que se cayó todo. Foto: Getty Images

Dan como un hecho, tanto la prensa argentina como la colombiana, que las negociaciones entre Boca Juniors y Atlético Nacional, por Marino Hinestroza, se cayeron. Por tanto, también revelan que el xeneize va por otro jugador de Selección Colombia: Kevin Serna.

En las últimas horas se rumorearon valores entre clubes, interés de Kevin Serna y mucho más. Sin embargo, parece que están lejos de llegar a un acuerdo. De hecho, cuentan que la respuesta de Fluminense sería contundente para acabar la negociación.

Ni Marino Hinestroza ni Kevin Serna: parece que Boca Juniors no podría contratar a ninguno de los dos colombianos.
Ni Marino Hinestroza ni Kevin Serna: parece que Boca Juniors no podría contratar a ninguno de los dos colombianos. Foto: Getty Images

“Fluminense le responde a Boca Juniors que Kevin Serna es intransferible”

A Boca Juniors se le atravesaría otro papelón, tal como el de Hinestroza. Esto porque en Argentina ya daban como un hecho la llegada de Marino al equipo de Buenos Aires, pero se les acabó complicando todo.

Con Kevin Serna fue algo similar: revelaron que el acuerdo era casi un hecho y hasta la prensa cercana a Boca Juniors evaluaba cómo había sido el desempeño de Serna en Fluminense, para calificar si era o no un buen refuerzo.

Finalmente, en la noche de este viernes, 23 de enero de 2026, el periodista Germán García Grova contó que Fluminense declaró intransferible a Kevin Serna.

“Fluminense le informó al agente de Kevin Serna que no desea transferirlo en este periodo. Además, hay promesa de mejora salarial para retener al futbolista colombiano. Boca acaba de ser comunicado de esta decisión. Información con Felipe Sierra”, informó García Grova.

De ser cierto, y parece que es así porque el equipo azul y oro ha estado muy quieto en este mercado de pases, sería otro gran problema para Boca Juniors. Se nota su interés por fichar un habilidoso extremo, pero no lo pueden cerrar.

Juan Román Riquelme, señalado por la falta de refuerzos en Boca Juniors

Daban a Hinestroza como un hecho en Boca Juniors, y luego a Kevin Serna. Pero lo cierto es que ninguno de los dos colombianos en mención ha sido oficializado en el cuadro xeneize y, al contrario, parecen estar más lejos que cerca.

Boca Juniors, bajo la presidencia de Juan Román Riquelme, no ha concretado algún refuerzo de peso para este 2026. También suena el paraguayo Ángel Romero, pero solo el pasar de los días develará si ese sí se logra para el club seis veces campeón de América.

La historia de los colombianos en Boca Juniors es rica, tanto en desempeños como en palmarés. Tan solo con Jorge Bermúdez, Mauricio Serna y Óscar Córdoba hay ejemplos tangibles. En parte, ellos abrieron la puerta para generaciones futuras. Sin embargo, ahora no parece haber nada concreto con algún cafetero.

