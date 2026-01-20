Boca Juniors busca el plan B de Marino Hinestroza en la misma Selección Colombia: Lorenzo ya lo llamó

La novela por Marino Hinestroza parece no tener un final feliz para Boca Juniors. Este martes, 20 de enero de 2026, la prensa internacional revela que el atacante colombiano no llegaría al xeneize. Al contrario, arribaría a Vasco Da Gama de Brasil.

Sin embargo, todo apunta a que Boca Juniors estaría buscando un plan b por la no llegada de Marino. Una de las opciones que manejarían es la de Kevin Serna, atacante colombiano al servicio de Fluminense de Brasil.

Kevin Serna, el colombiano que se desempeña en Fluminense de Brasil. Foto: Getty Images

Boca Juniors se fija en Kevin Serna

Al menos así lo reportan desde la prensa sudamericana. De hecho, también apuntan a que le ofrecieron tres jugadores a Boca Juniors apenas se supo que Marino Hinestroza ya no llegaba. Así lo reveló el periodista Augusto César en EquipoF de ESPN.

“Boca Juniors ya se resignó a la posibilidad de incorporar a Marino Hinestroza desde Atlético Nacional y su oferta por Alexis Cuello fue rechazada por San Lorenzo, pero el Xeneize recibió algunos ofrecimientos por varios futbolistas que podrían convertirse en el primer refuerzo del equipo de Ubeda para 2026″, escriben en el medio referenciado.

Y añaden: “Según la información de Augusto César en EquipoF, se trata de Kevin Serna (Fluminense), Ángel Romero (libre de Corinthians) y Andrés Vombergar (libre de San Lorenzo)”.

Kevin Serna tiene 28 años y Néstor Lorenzo ya lo llamó a la Selección Colombia. De hecho, su convocatoria, en octubre de 2025, resultó de agrado para muchos. El atacante viene teniendo buenos desempeños en Fluminense de Brasil.

Kevin Serna con los colores de la Selección Colombia: convocado en octubre de 2025. Foto: Getty Images

Luqueño, Alianza Lima y Serzedo son otros de los clubes donde ha jugado Kevin Serna. A día de hoy, y según el portal web Transfermarkt, está avaluado en 5 millones de euros siendo su valor más alto en el mercado.

Sin embargo, ESPN complementó la información: “Serna, quien debutó en 2025 con la Selección de Colombia, está tasado en 5 millones y no saldría por menos de 7, algo que sería elevado para el club y más costoso que Cuello”.

Es evidente el interés de Boca Juniors por tener desequilibrio en la banda, en el ataque para ser exactos. Asoman las competencias locales argentinas para 2026, además de la Copa Libertadores, y el club xeneize quiere volver a ser importante, tras un par de temporadas para el olvido.

La no llegada de Marino Hinestroza a Boca es tan mediática, que hasta la misma prensa argentina la daba como un hecho desde hace un par de meses atrás.