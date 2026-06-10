Álvaro Montero, ante el gran salto de su carrera: gigante de Sudamérica busca su fichaje

Una buena temporada en Argentina y ser convocado por la Selección Colombia al Mundial 2026, hizo que Álvaro Montero fuese visto con otros ojos por los grandes clubes de Sudamérica.

En las últimas horas se ha reportado que el golero estaría en el radar de un gigante del continente, luego de su paso por Vélez Sarsfield, donde se ganó ser titular bajo el mando de Guillermo Barros Schelotto.

Álvaro Montero fue de menos a más en Vélez hasta ganarse el puesto de titular. Foto: @Velez

De acuerdo a la información suministrada por el periodista argentino, Germán García Grova: “Boca avanza por Álvaro Montero”.

Al parecer, las primeras conversaciones para llevar esto a cabo ya se estarían haciendo: “El club se comunicó con el entorno del arquero para hacerle saber el interés”.

Lo que podría frenar en cierta medida la rapidez para que todo se solucione es que a Vélez le interesa quedarse con el jugador y ya habría las gestiones con Millonarios, dueño de los derechos del portero guajiro.

“La ficha del jugador pertenece a Millonarios, pero Vélez comunicó que ejecutará la opción de US$1.8M y le tres años de contrato”, señalan del otro negocio que va a la par.

Así las cosas, la carrera de Montero entra en una puja entre dos históricos de Argentina que desean tenerlo. En uno ya está estable, mientras que en el otro llegaría a ser el dueño del pórtico por el que ya pasó un histórico como Óscar Córdoba.

Boca Juniors busca portero

Hacia el remate de la campaña pasada Boca Juniors se quedó sin Agustín Marchesín, quien era el arquero titular del elenco de Buenos Aires. Una lesión de meses obligó al club a que Leandro Brey tomase dicha responsabilidad.

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Aunque el de 23 años hizo bien su tarea, las garantías para los Xeneizes no fueron totales. Algunas dudas en el rendimiento del joven arquero se vieron, lo que habría impulsado a la dirigencia de Boca a pensar en un fichaje para su pórtico.

Justo ahí es que vendría el interés por el portero de Selección Colombia, quien será el suplente de Camilo Vargas en la Copa del Mundo que está por empezar en Estados Unidos, México y Canadá.

Montero se cotiza

Cuando aterrizó Álvaro Montero en Argentina sus primeros meses no fueron sencillos. A lo largo de un buen tiempo se le vio como suplente, pero para 2026 sus oportunidades aumentaron hasta quedarse con el puesto en el arco de Vélez.

A lo largo de la campaña que acabó de terminar el arquero colombiano acumuló un total de 17 partidos jugados, 7 vallas invictas y un total de 67 salvadas para un rendimiento de 7.1 puntos.

En su escuadra más de una vez fue elegido como la gran figura y su nombre resonó fuerte. Se espera cómo puedan transcurrir las próximas semanas, para saber en cuál escuadra del balompié de Argentina queda instalado el arquero que llama la atención por sus casi dos metros de estatura.

Si Boca formaliza su interés por Montero, deberá tener en cuenta el valor en el que está tasado. Según Transfermarkt tiene un costo actual de 2,50 mill. €.