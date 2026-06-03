La millonaria suma que recibiría Millonarios si Álvaro Montero firma como nuevo arquero de Boca Juniors

Desde Argentina soltaron las verdaderas intenciones de Boca Juniors. El gigante argentino estaría muy interesado en los servicios del portero colombiano Álvaro Montero, convocado por la Selección Colombia para el Mundial de 2026. Actualmente, el guardameta milita en Vélez Sarsfield, club al que llegó procedente de Millonarios.

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Cabe recordar que Álvaro Montero tiene contrato con Vélez Sarsfield hasta diciembre de 2026 y, según Transfermarkt, el vínculo del guardameta con Millonarios se extiende hasta diciembre de 2027, mediante un préstamo con opción de compra. Por tanto, Boca Juniors tendría que tener en cuenta el aspecto contractual del jugador colombiano.

“Las negociaciones apenas están en etapa de sondeos, pero desde Vélez le podrían dar el aval al colombiano para salir en este mismo mercado”, reportó el diario Olé en sus redes sociales.

Y añadió: “La buena predisposición es porque el arquero está a préstamo y su pase ronda los 2 millones de dólares, una cifra que en Liniers no estarían convencidos de desembolsar. Además, su cesión vence en diciembre y una transferencia anticipada le representaría un ingreso al club”.

Álvaro Montero busca tener continuidad para ir al Mundial 2026 Foto: Getty Images

Son días de cambios y de crisis en Boca Juniors. En la Copa Libertadores firmó una de sus presentaciones más discretas de los últimos años y apenas logró clasificarse a los playoffs de la Copa Sudamericana. Recientemente, Claudio Úbeda dejó su cargo como director técnico y la atención del ‘Xeneize’ también está puesta en la búsqueda de su reemplazo.

Montero le dejaría una millonada a Millonarios

Las prioridades de Boca Juniors son la contratación de un director técnico y de un arquero que brinde garantías. En ese contexto, se conoció que Montero integra una lista corta de candidatos que ya maneja el Consejo de Fútbol encabezado por Juan Román Riquelme. El colombiano competiría por ese lugar con el uruguayo Sergio Rochet y el argentino Wálter Benítez. Por costos, la opción del guajiro resultaría más atractiva para el ‘Xeneize’, ya que sus competidores militan en clubes de Brasil e Inglaterra.

Si el fichaje llega a concretarse, Millonarios recibiría un total de 1,4 millones de euros por los derechos de Montero: 400.000 euros correspondientes al préstamo a Vélez Sarsfield y un millón de euros por la transferencia definitiva desde el club de Liniers. Además, el equipo azul conservaría un porcentaje ante una eventual venta futura.

Durante el Mundial de 2026 podrían producirse avances en la negociación, sin descartar el interés de Vélez por quedarse con Montero en propiedad. El club argentino pretendía asegurar la continuidad del colombiano, pero ahora enfrenta una carrera contrarreloj con Boca para obtener al menos el 80 % de sus derechos deportivos.