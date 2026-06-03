Sale a la luz el ‘autogolazo’ que se metió Nacional en la final vs. Junior: “increíble”

Mucha polémica hubo tras la disputa de la primera final de Liga BetPlay 2026-I. Carlos Ortega, juez central elegido para dirigir Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional no dio las garantías que se esperaban para el juego realizado en el Romelio Martínez.

Carlos Ortega (atrás), juez de la final entre Junior vs. Nacional. Foto: Dimayor

Quienes pudieron haber salido más perjudicados fueron los verdes, los cuales discutieron por una roja en contra de Daniel Rivera que no fue impuesta. Dicho defensor pegó por detrás una patada a Alfredo Morelos y se pudo haber ido expulsado.

Otra de las acciones discutidas tuvo que ver con el penal dado a Luis Fernando Muriel que terminó siendo el 3-0 para los rojiblancos. Si bien el atacante cayó en el área, para muchos no fue suficiente el contacto que se dio para haberlo considerado pena máxima.

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‘Autogolazo’ de Nacional

Un día después de la final ida se vino a saber de una situación de la que Atlético Nacional no se percató en la previa. Se hace referencia a que la Comisión Arbitral puso jueces de la zona costera y no de una parte neutral del país.

En el programa, Clásico Paisa, la periodista Pilar Velásquez dio visibilidad a dicho hecho por ser a ella a quien le hicieron la consulta de la terna arbitral: “Alguien de Nacional me dijo, ¿verdad que los árbitros son costeños?“.

No saber de qué lugares del país eran los árbitros ha hecho que parte de la hinchada verdolaga se molestase tras saber que hubo desconocimiento en el club. Varios han hecho comentarios al respecto, con el dolor aún vivo por la goleada de la noche anterior.

Morelos se abstiene a hablar de Ortega

Morelos tuvo reparos del arbitraje de Carlos Ortega en la primera final. Un pisotón en su contra de parte de Daniel Rivera pudo significarle al defensa fácilmente la roja, pero el juez, ni el VAR lo consideraron así.

Alfredo Morelos hablando con la prensa barranquillera en el Romelio Martínez. Foto: Captura Cuid Sports

Sobre dicha agresión en donde sintió que otra pudo ser la decisión, apuntó: “No voy a opinar de esto, ya lo que pasó, pasó. La cabeza en alto, primero que todo”.

A su vez, se mostró confiado de que iban a ser capaces de lograr la gesta de darlo vuelta en casa: “En Medellín es a otro precio, vamos con las ganas y la ambición de querer remontarlo”.

Matheus Uribe: “¿lloramos?"

Otro referente del plantel de Nacional como Matheus Uribe salió a dar la cara por la caída. “¿Y ahora qué? ¿Nos escondemos? ¿Lloramos? ¿Buscamos excusas?“, cuestionó duramente por las críticas que han recibido.

“¡NO! Nos paramos, levantamos la cabeza y le damos vuelta en nuestra casa, como siempre lo hemos hecho", aseveró mostrando querer revertir la situación.

“¡TODOS JUNTOS, ahora más que nunca, Contra todo y contra todos! Solo energía positiva desde hoy mi gente. Somos el equipo y la hinchada más grande de Colombia. SDVSF", recalcó insistentemente.

Para el lunes, 8 de junio, en el estadio Atanasio Girardot está prevista que se juegue la vuelta. La hora del inicio del juego está programada para las 5:00 p.m. y la transmisión oficial la realizará el canal dueño de los derechos del Fútbol Profesional Colombiano, Win Sports, en su señal plus.