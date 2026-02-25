Millonarios no se quedó quieto y presentó queja formal contra el árbitro Carlos Ortega por lo sucedido durante la derrota contra Internacional de Bogotá (3-2) en la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-I.

El conjunto embajador envió una carta a la comisión arbitral exponiendo cada uno de los casos en los que se sintieron perjudicados por las decisiones de Ortega.

La primera acción es el penal de Carlos Vivas sobre Mackalister Silva, que además habría significado la expulsión del defensor de Internacional de Bogotá por doble amarilla.

Millonarios considera que no se siguió el protocolo del VAR porque no había un error claro, obvio y manifiesto que argumentara el llamado a la revisión en el monitor.

“En primera medida, como se observa en las imágenes del partido, el árbitro estaba en una ubicación adecuada y directa para observar la acción de forma clara en tiempo real en el marco de la dinámica de juego correspondiente”, apunta el documento.

Millonarios considera que “independientemente del sentido de la decisión inicial del árbitro, en el presente caso no se cumple con el presupuesto objetivo que le otorga competencia de chequeo al VAR, en tanto de ninguna manera se configura un error claro, obvio y manifiesto”.

“De manera muy respetuosa, consideramos que el hecho de que las decisiones de un árbitro con visual perfecta y directa, en donde no se genera un error claro y obvio, puedan ser chequeadas por el VAR, no solo viola flagrantemente el Protocolo VAR, sino que desnaturaliza la función del árbitro central como suprema autoridad del partido”, agrega la queja.

El conjunto albiazul argumenta que el hecho de que Carlos Vivas toque la pelota no lo exime de “una falta de manera imprudente, temeraria o con el uso de una fuerza excesiva cuando se hace una entrada o se disputa el balón”.

Millonarios no solo considera que se debió sancionar penal, sino que la tarjeta roja a Carlos Vivas se debió mantener tras la revisión hecha por Carlos Ortega en el campo de juego. En ese momento, el partido estaba empatado 0-0 y hubiera significado otro rumbo para lo que sucedió en la segunda mitad.

Piden penal sobre Leo Castro

Además de esa acción en la que Carlos Vivas le traba la pelota a Mackalister Silva, Millonarios reclama otro penal no sancionado sobre el final del partido. “El árbitro incurrió en otro grave y flagrante error al no sancionar con tiro penal un hecho ocurrido en el minuto 90+2″, indica la carta.

“Para este caso se trata de un hecho claro y directo que debería responder a la simple pregunta: ¿El Jugador No. 2 incurrió o no en la conducta de “sujetar a un adversario” en los términos de la regla 12 de las Reglas IFAB?“, agrega Millonarios.

Esta queja se refiere a un agarrón contra Leonardo Castro en la disputa de un balón aéreo contra el defensor Carlos Vivas, nuevamente implicado en la queja formal del club embajador.