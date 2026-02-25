Deportes

Néstor Lorenzo se destapó y confesó la verdad sobre la convocatoria de Falcao al Mundial 2026

El técnico argentino explicó su relación con el Tigre y los planes que tiene para la Selección Colombia.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

25 de febrero de 2026, 10:29 a. m.
Néstor Lorenzo habló sobre el caso de Radamel Falcao García
Néstor Lorenzo habló sobre el caso de Radamel Falcao García Foto: Captura AS Colombia // Getty Images

Néstor Lorenzo confirmó su admiración por Radamel Falcao García, pero negó que le hubiera prometido la convocatoria al Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Aunque no le cerró las puertas para volverse a vestir de tricolor, Lorenzo dejó claro que los convocados irán por mérito futbolístico y no por el peso que alguna vez tuvieron dentro del camerino.

Néstor Lorenzo se pronunció sobre la ola de violencia en México, que tiene en vilo al Mundial 2026

“¿Crees que es cierto? No le puedo prometer. A Falcao lo amo, lo adoro, ojalá esté compitiendo y compita con los que están en su posición por un puesto", indicó en declaraciones para AS Colombia.

Lorenzo dejó claro que está analizando los nombres y los posibles delanteros que le pueden dar una mano en la próxima Copa del Mundo. "Trato de ser justo en todo sentido, nunca le hago una promesa nadie“, declaró.

Deportes

Millonarios lanza una queja formal contra el arbitraje: se filtró el documento completo

Deportes

Se vendrá el debut de James Rodríguez en Minnesota United: fecha, hora y rival posibles

Deportes

Fichaje oficial: Jarlan Barrera anunció su nuevo equipo y firmó contrato hasta diciembre

Deportes

Podría ir al Mundial 2026 en lugar de Falcao García: igualó récord del Tigre en Champions

Deportes

Amelia De los Ríos, Guinness de Colombia en la apnea: “56 anillos de aire en un minuto”

Deportes

Néstor Lorenzo se pronunció sobre la ola de violencia en México, que tiene en vilo al Mundial 2026

Deportes

Falcao García recibe su primer espaldarazo para ir al Mundial 2026: “Tiene las condiciones”

Deportes

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez a la posible convocatoria de Falcao García al Mundial 2026

Deportes

“Falcao va al Mundial 2026″: destapan la llamada de Néstor Lorenzo y el bombazo en la Selección Colombia

Deportes

Millonarios confirmó la lesión exacta de Falcao García: parte oficial y cuándo vuelve

“Ojalá vuelva a ser el delantero que fue siempre, que le vaya bien y que ponga en aprietos la decisión con los otros delanteros que están bien“, agregó sobre el caso puntual de Falcao.

Millonarios F.C's Radamel Falcao Garcia during the BetPlay Dimayor match between Millonarios F.C (1) V Aguilas Doradas (0) in Bogota, Colombia's Nemesio Camacho El Campin Stadium on February 11, 2026. (Photo by: Jorge Londono/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)
Radamel Falcao García, delantero de Millonarios FC. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Lorenzo cuenta los días

El cuerpo técnico de la Selección Colombia ya tiene diseñado un plan para empezar la concentración en mayo y recibir a los jugadores que sean convocados.

“A medida que vayan terminando sus campeonatos, les daremos unos días de descanso. Buscaremos equilibrar el descanso con el no desentrenarse. Vamos a juntarnos de a dos, tres, siete, ocho... los que estén disponibles“, explicó el DT.

Falcao García recibe su primer espaldarazo para ir al Mundial 2026: “Tiene las condiciones”

Lorenzo añadió que “después del partido (amistoso) de Estados Unidos, estaremos dos días más haciendo la compensación con los demás jugadores que no jueguen y viajaremos a Guadalajara para estar una semana antes del debut en la Ciudad de México”.

“Luego volvemos a Guadalajara, jugamos. Después del partido de Miami estaremos viendo porque la FIFA tiene un protocolo muy estricto de volver a la sede de origen, vamos a trabajar para ver si podemos evitar ese cambio de horario y esos viajes innecesarios”, apuntó.

Colombia's national football team coach, Argentine Nestor Lorenzo, smiles during the visit of FIFA President Gianni Infantino to the new Concentration Hotel of the Colombian Football Federation in Barranquilla, Colombia, on February 24, 2026. FIFA boss Gianni Infantino told AFP on February 24, 2026, he was "very reassured" about Mexico's hosting of games in the World Cup, in his first comments on the violence triggered by the killing of a drug cartel leader. (Photo by David SALAZAR / AFP)
Néstor Lorenzo en la inauguración del hotel de la Selección Colombia. Foto: AFP

Abierto a las sorpresas

Néstor Lorenzo aseguró que le dará prioridad a los que estuvieron en amistosos y eliminatorias. “Un jugador no entra a la Selección y juega un Mundial de una. Los que han hecho parte del proceso los conocemos y nos conocen. La Selección está abierta. Se ha dado en muchas ocasiones que jugadores que se destacan en los últimos meses estén con posibilidades de competir. Son casos excepcionales, lo demás ya está visto”, dijo.

Aunque la Selección Colombia tiene su columna vertebral bien definida, Lorenzo no cierra la puerta a jugadores que puedan convencer en el último tramo. “Nunca digo números, dejo la puerta abierta. Todos están peleando por los cupos, hay 35-40 jugadores que están más cerca, pero también puede haber algún ‘tapado’ que la rompa y nos ponga en aprietos”, sentenció.

“Ninguno tiene el puesto asegurado y ninguno está afuera ni adentro”, finalizó.

Más de Deportes

Millonarios mostró su molestia por el trabajo arbitral en la derrota contra Inter de Bogotá.

Millonarios lanza una queja formal contra el arbitraje: se filtró el documento completo

James Rodríguez aguarda por su estreno con Minnesota United en la MLS

Se vendrá el debut de James Rodríguez en Minnesota United: fecha, hora y rival posibles

Jarlan Barrera jugará el Torneo BetPlay con la camiseta del Real Cartagena.

Fichaje oficial: Jarlan Barrera anunció su nuevo equipo y firmó contrato hasta diciembre

A Falcao García le igualaron marca que tenía desde su estancia en Mónaco.

Podría ir al Mundial 2026 en lugar de Falcao García: igualó récord del Tigre en Champions

Amelia de Los Ríos, apneista colombiana que batió un Guinness en la disciplina

Amelia De los Ríos, Guinness de Colombia en la apnea: “56 anillos de aire en un minuto”

Néstor Lorenzo habló sobre la delicada situación en México, sede del Mundial 2026.

Néstor Lorenzo se pronunció sobre la ola de violencia en México, que tiene en vilo al Mundial 2026

Millonarios F.C's Radamel Falcao Garcia during the BetPlay Dimayor match between Millonarios F.C (1) V Aguilas Doradas (0) in Bogota, Colombia's Nemesio Camacho El Campin Stadium on February 11, 2026. (Photo by: Jorge Londono/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

Falcao García recibe su primer espaldarazo para ir al Mundial 2026: “Tiene las condiciones”

Kylian Mbappe centre-forward of Real Madrid and France during the warm-up before the LaLiga EA Sports match between CA Osasuna and Real Madrid CF at Estadio El Sadar on February 21, 2026 in Pamplona, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)

Anuncio oficial del Real Madrid sobre Kylian Mbappé: se confirmó la decisión de última hora

Nuevo hotel de la Selección Colombia en Barranquilla.

Conozca el hotel de lujo de la Selección Colombia: Gianni Infantino estuvo en la inauguración

Noticias Destacadas