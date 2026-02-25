Néstor Lorenzo confirmó su admiración por Radamel Falcao García, pero negó que le hubiera prometido la convocatoria al Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Aunque no le cerró las puertas para volverse a vestir de tricolor, Lorenzo dejó claro que los convocados irán por mérito futbolístico y no por el peso que alguna vez tuvieron dentro del camerino.

Néstor Lorenzo se pronunció sobre la ola de violencia en México, que tiene en vilo al Mundial 2026

“¿Crees que es cierto? No le puedo prometer. A Falcao lo amo, lo adoro, ojalá esté compitiendo y compita con los que están en su posición por un puesto", indicó en declaraciones para AS Colombia.

Lorenzo dejó claro que está analizando los nombres y los posibles delanteros que le pueden dar una mano en la próxima Copa del Mundo. "Trato de ser justo en todo sentido, nunca le hago una promesa nadie“, declaró.

“Ojalá vuelva a ser el delantero que fue siempre, que le vaya bien y que ponga en aprietos la decisión con los otros delanteros que están bien“, agregó sobre el caso puntual de Falcao.

Radamel Falcao García, delantero de Millonarios FC. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Lorenzo cuenta los días

El cuerpo técnico de la Selección Colombia ya tiene diseñado un plan para empezar la concentración en mayo y recibir a los jugadores que sean convocados.

“A medida que vayan terminando sus campeonatos, les daremos unos días de descanso. Buscaremos equilibrar el descanso con el no desentrenarse. Vamos a juntarnos de a dos, tres, siete, ocho... los que estén disponibles“, explicó el DT.

Falcao García recibe su primer espaldarazo para ir al Mundial 2026: “Tiene las condiciones”

Lorenzo añadió que “después del partido (amistoso) de Estados Unidos, estaremos dos días más haciendo la compensación con los demás jugadores que no jueguen y viajaremos a Guadalajara para estar una semana antes del debut en la Ciudad de México”.

“Luego volvemos a Guadalajara, jugamos. Después del partido de Miami estaremos viendo porque la FIFA tiene un protocolo muy estricto de volver a la sede de origen, vamos a trabajar para ver si podemos evitar ese cambio de horario y esos viajes innecesarios”, apuntó.

Néstor Lorenzo en la inauguración del hotel de la Selección Colombia. Foto: AFP

Abierto a las sorpresas

Néstor Lorenzo aseguró que le dará prioridad a los que estuvieron en amistosos y eliminatorias. “Un jugador no entra a la Selección y juega un Mundial de una. Los que han hecho parte del proceso los conocemos y nos conocen. La Selección está abierta. Se ha dado en muchas ocasiones que jugadores que se destacan en los últimos meses estén con posibilidades de competir. Son casos excepcionales, lo demás ya está visto”, dijo.

Aunque la Selección Colombia tiene su columna vertebral bien definida, Lorenzo no cierra la puerta a jugadores que puedan convencer en el último tramo. “Nunca digo números, dejo la puerta abierta. Todos están peleando por los cupos, hay 35-40 jugadores que están más cerca, pero también puede haber algún ‘tapado’ que la rompa y nos ponga en aprietos”, sentenció.

“Ninguno tiene el puesto asegurado y ninguno está afuera ni adentro”, finalizó.