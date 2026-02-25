Néstor Lorenzo se pronunció sobre la ola de violencia en México, que tiene en vilo al Mundial 2026

Unos días después de haber elegido a Guadalajara como su sede de entrenamiento para el Mundial 2026, la Selección Colombia estaría pensando cambiar de planes por la ola de violencia que se desató en el estado de Jalisco tras la muerte del narcotraficante conocido como alias ‘El Mencho’.

Anuncio oficial de la presidenta de México por realización del Mundial 2026 retumba en Colombia

En medio de la inauguración del nuevo hotel en Barranquilla, el técnico Néstor Lorenzo se pronunció sobre los reportes de la prensa mexicana y la preocupación que hay entre varias selecciones participantes de la próxima Copa del Mundo.

“Creo que es a nivel mundial una situación preocupante, a nivel regional, pero bueno, esperemos que estén las garantías y que todo salga bien“, dijo Lorenzo en declaraciones para la AFP.

Colombia todavía no ha decidido cambiar su sede de entrenamiento, pero está pendiente de todas las novedades que se han dado a conocer por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno mexicano.

Néstor Lorenzo en la inauguración del hotel de la Selección Colombia. Foto: AFP

En las últimas horas se conoció que la FIFA pidió un reporte sobre la situación de orden público en México y está analizando los pasos a seguir en caso de que la ola de violencia siga su curso.

‘El Mencho’ era líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización criminal que opera en casi todo el territorio mexicano. Horas después de confirmarse su muerte empezaron a presentarse balaceras, incendios provocados y todo tipo de manifestaciones violentas por parte de sus integrantes.

Guadalajara, capital de Jalisco, recibirá cuatro partidos del Mundial 2026 y otros dos del repechaje intercontinental que se disputará el próximo mes. De momento sigue firme como sede elegida por la FIFA; sin embargo, la situación se encuentra bajo estudio por los entes encargados de la organización.

Estados Unidos y Canadá son las otras sedes de la cita mundialista que iniciará el 11 de junio con el partido inaugural en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

La Selección Colombia le respondió a Boca: anuncio oficial sobre el futuro de Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo apunta alto

Mientras se toma una decisión sobre la sede de entrenamiento, Néstor Lorenzo sigue analizando los nombres de la convocatoria y los objetivos trazados para esta nueva participación en el Mundial 2026.

El estratega argentino apunta a un histórico resultado para la Selección Colombia. "El equipo está para jugar a ganar, para ir partido a partido, para llegar hasta el último día del Mundial", indicó.

James Rodríguez jugando un partido amistoso con la Selección Colombia. Foto: AFP

La Tricolor está sembrada en el grupo K junto a Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje intercontinental entre Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo.

Cabe recordar que para esta edición clasifican los dos mejores de cada grupo, pero también hay lugar para los mejores terceros. La idea de Colombia es pelear por el liderato de la zona contra Portugal, que es el principal favorito por el proceso bajo las órdenes de Roberto Martínez y la presencia de Cristiano Ronaldo.