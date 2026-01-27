Deportes

Fifa le dio el ‘sí’ a la Selección Colombia: se confirmó decisión clave para el Mundial 2026

La Tricolor sigue definiendo detalles para su regreso a la Copa del Mundo, después de ocho años de espera.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

27 de enero de 2026, 1:21 p. m.
La Selección Colombia tiene cuartel general definido para el Mundial 2026
La Selección Colombia tiene cuartel general definido para el Mundial 2026 Foto: Getty Images

La Selección Colombia ya tiene todo listo para hacer su preparación camino al Mundial 2026. El cuerpo técnico de Néstor Lorenzo hizo la solicitud para establecer a Guadalajara como su cuartel general y la decisión quedó aprobada por parte de la Fifa.

Aprovechando que dos partidos de la fase de grupos se disputarán en suelo mexicano, la Federación Colombiana de Fútbol hizo la gestión para entrenar en la sede deportiva de Atlas, club en el que juega el arquero Camilo Vargas.

Argentina tiene su primera baja confirmada para el Mundial 2026: “Rotura del tendón de Aquiles”

Aunque el análisis no tardó mucho en arrojar sensaciones positivas, todavía faltaba que la Fifa diera el visto bueno.

Finalmente, la Selección Colombia recibió el ‘sí’ para entrenar en la Academia AGA ubicada en Zapopan. Allí, tendrá todas las instalaciones disponibles para entrenar, hacer charlas técnicas, analizar video y preparar los tres partidos de la primera ronda.

Cabe recordar que la Tricolor disputará uno de sus partidos en el Estadio Akron, casa de las Chivas de Guadalajara. Dicho duelo está programado para el 23 de junio y será contra el ganador del repechaje intercontinental que disputan Jamaica, Nueva Caledonia y RD Congo.

Así es por dentro la Academia AGA, donde entrenará la Selección Colombia:

YouTube video 6_ypq7TukMw thumbnail

La elección de estas instalaciones se hizo tras un viaje de miembros de la FCF, que estuvieron observando varias opciones en México y quedaron sorprendidos por la renovada sede de Atlas.

Camilo Vargas es el más feliz por la decisión, pues conoce la Academia AGA a la perfección. El arquero bogotano lleva desde 2019 en el conjunto rojinegro y es considerado uno de los ídolos del club por su aporte en el bicampeonato que consiguieron entre 2021 y 2022.

Todavía falta tiempo para conocer la lista de convocados de la Selección Colombia; sin embargo, Vargas se perfila a ser uno de los nombres fijos. Fue el titular indiscutible en las eliminatorias y goza de la confianza de Néstor Lorenzo.

Néstor Lorenzo durante un partido de Colombia contra Bolivia.
Néstor Lorenzo durante un partido de Colombia contra Bolivia. Foto: Getty Images

Colombia se despedirá en Medellín o Bogotá

Antes de viajar a Guadalajara, el combinado nacional tendrá un partido de despedida que se disputará en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín o en el Estadio El Campín de Bogotá.

Dicho evento, que incluirá un juego amistoso, está programado para el viernes 29 de mayo y el rival sería una selección del continente africano.

Fichaje oficial: Santiago Arias fue presentado por su nuevo equipo y firmó hasta 2027

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, aseguró que está haciendo todas las gestiones para ganarle el pulso a Medellín y despedir a la Selección Colombia en El Campín.

La capital tiene a su favor la facilidad para la llegada de los jugadores al Aeropuerto El Dorado, además de la sede deportiva que está ubicada sobre la calle 63 con carrera 30.

Medellín, por su parte, apela a la capacidad del Atanasio Girardot por temas de boletería.

Noticias Destacadas