No será en Barranquilla: FCF dio fecha, ciudad y rival del juego de despedida de Colombia para el Mundial 2026

En el último viernes del mes de mayo, la Tricolor jugará otro partido que servirá como preparación para la Copa del Mundo. Dos ciudades se perfilan para ser sede.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

26 de enero de 2026, 9:45 p. m.
Selección Colombia se despedirá con un partido amistoso en el país para el Mundial 2026

Desde que se hizo el sorteo de la fase de grupos del próximo Mundial, también empezó a rodar la cuenta regresiva para que la Selección Colombia ultime detalles, confirme los citados y dispute el certamen en Norteamérica.

Valga recordar que la Tricolor quedó instalada en el grupo K, donde el rival de más peso al que enfrentará será Portugal durante la fecha 3. Dicho juego ante los lusos se llevará a cabo el 27 de junio.

Nómina titular en el último partido amistoso de la Selección Colombia en el 2025.

Casi un mes exacto antes, el combinado cafetero estará despidiéndose del país en un partido amistoso, del cual dio detalles en las últimas horas el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

El dirigente, en conversación con Blog Deportivo, de Blu Radio, dio a conocer la fecha estipulada para dicho partido de preparación, las posibles sedes, así como el continente del que sería la selección a enfrentar.

Detalles del juego de despedida de la Selección Colombia:

Fecha: Viernes, 29 de mayo

Sede: Bogotá o Medellín

Rival: Africano (por confirmar)

Hay que decir que, de estar habilitado el estadio Metropolitano de Barranquilla, habitual ‘casa de la selección’, este juego se estaría disputando allí. No obstante, la remodelación de dicho escenario empezó hace unas semanas y se encuentra deshabilitado por un buen tiempo.

Estadio Atanasio Girardot, en Medellín (Colombia).

Ante esta situación es que la FCF buscó otras plazas que albergaran el partido de despedida de la Selección Colombia. En esa puja por quedarse una de las dos ciudades con la sede de dicho partido, pareciera que Medellín corre con cierta ventaja al dar todas las garantías para la organización.

Según lo dicho por Jesurún, la oficialización de estadio, así como de rival, se estará dando muy pronto al público en general, así como a la prensa deportiva que quiera asistir al cubrimiento de dicho partido.

Ultimando detalles para el Mundial 2026

A la Selección Colombia la suerte del sorteo de la fase de grupos y sedes le designó que jugaría en México los primeros dos partidos y en Estados Unidos el último de la ronda inicial del Mundial.

Al ser dos países, con distancias algo extensas para recorrer por parte de la delegación colombiana, la idea era lograr una sede central para realizar la concentración durante la disputa del certamen.

Néstor Lorenzo el 5 de diciembre de 2025 en el sorteo del Mundial 2026.

En las últimas horas se pudo saber por medio de la información del periodista Sebastián Vargas, de Caracol Radio, que quedó confirmada una ciudad para que la Tricolor haga su fortín en los días previos al estreno y durante la Copa del Mundo.

“Confirmado: FIFA designó a la Selección Colombia a la ciudad de Guadalajara como su centro de entrenamiento y concentración”, aseveró el comunicador.

Calendario, fechas, sedes y horas de Colombia en el Mundial 2026:

  • Colombia vs. Uzbekistán

Estadio Azteca – Ciudad de México, México

Miércoles 17 de junio de 2026

9:00 p.m. (hora de Colombia)

  • Colombia vs. Ganador del repechaje (RD Congo / Jamaica / Nueva Caledonia)

Estadio Akron – Guadalajara, México

Martes 23 de junio de 2026

9:00 p.m. (hora de Colombia)

  • Colombia vs. Portugal

Hard Rock Stadium – Miami, Estados Unidos

Sábado 27 de junio de 2026

6:30 p.m. (hora de Colombia)

