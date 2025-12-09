Suscribirse

Deportes

Selección Colombia jugará en el país antes del Mundial 2026: FCF da fecha y sedes posibles

Un juego de preparación previo a la Copa del Mundo se estará llevando a cabo en una ciudad de la nación. Entre las opciones de rival hay varias, pero serán confirmadas en los próximos días.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

9 de diciembre de 2025, 9:09 p. m.
Ramón Jesurún y Néstor Lorenzo deberán tomar decisiones para Colombia previo al Mundial 2026
Ramón Jesurún y Néstor Lorenzo deberán tomar decisiones para Colombia previo al Mundial 2026. | Foto: Getty Images y AFP

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, encendió la ilusión a los aficionados nacionales para ver al combinado Tricolor en el país, previo al Mundial 2026.

En una reciente entrevista dada por el directivo, este precisó sobre la fecha en la que el mismo se realizaría. Allí también recalcó que no sería un juego “de despedida”, sino que contaría con todas las garantías rumbo a la cita orbital a disputarse en Norteamérica.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.
Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. | Foto: Álvaro Tavera

“A finales de mayo (...). Un partido con toda la seriedad del caso”, dijo sobre lo que se viene preparando entre dirigentes y cuerpo técnico, para confirmar al público que desee asistir.

Adicionalmente, el dirigente fue preciso en señalar que el juego preparatorio será uno de los dos que juegue Colombia a menos de un mes del Mundial. El otro que tienen previsto en el calendario sería en uno de los países desde de la Copa del Mundo.

Contexto: Inamovible de Selección Colombia pasa penas: se quedó sin equipo a meses del Mundial 2026

Sobre la ciudad que lo recibirá, este anticipó que no hay una elegida, pero sí tres candidatas: “Sería un partido de fogueo en Colombia, pero no puedo establecer si en Bogotá porque la opción la tienen todas las ciudades y hemos recibido solicitudes de Cali y Medellín".

“Sería ese y otro partido más en territorio mexicano o estadounidense”, añadió de un último amistoso que tendrá el equipo nacional antes de que empiece en sí el torneo mundialista.

Confirmados los juegos de marzo

Francia y Croacia eran los juegos amistosos que se habían avisado, más no confirmado por parte de la FCF. En las últimas horas, el presidente de la entidad, Ramón Jesurún, fue quien le dio oficialización a esto en medio de una entrevista reciente.

Estos dos conjuntos top del mundo jugarán ante los cafeteros en marzo próximo. Según se ha podido saber, las fechas que están previstas a darse pronto, pero las sedes ya estarían confirmadas: "Croacia en Orlando y el de Francia en Washington”, apuntó.

Luis Díaz, Kylian Mbappé, James Rodríguez y Luka Modric, referentes de Colombia, Francia y Croacia, respectivamente
Luis Díaz, Kylian Mbappé, James Rodríguez y Luka Modric, referentes de Colombia, Francia y Croacia, respectivamente | Foto: AFP

Lorenzo planea el Mundial

Alistar la cita más importante del balompié mundial es un trabajo arduo. Néstor Lorenzo, una vez conoció la suerte de Colombia en cuanto a rivales y sedes, ha empezado a decidir sobre cómo va a proceder en los meses previos a la Copa del Mundo.

En su balance de lo que le tocó a la Tricolor, este no se sintió muy a gusto con el recorrido que deberán hacer los suyos para los tres partidos de la cita orbital: “Nos tenemos que mover de sede, Portugal tiene dos en Houston y uno en Miami, le queda un poquito más cómodo”.

Contexto: Mundial 2026: ¿La final terminará siendo el partido de fútbol más largo hasta ahora visto? Polémica por cambio radical planteado

Del lugar que decidan para que sea su punto de partida de absolutamente todo, también señaló que se enfrentan a un reto complejo: “Arrancamos en la altura, bajamos a Guadalajara y luego al llano de Miami. Vamos a tener que elegir bien el tema de la sede”.

“Vamos a venir de la altura al llano y al calor, tenemos esa desventaja”, complementó el pasado fin de semana tras saberse el calendario en su totalidad del próximo Mundial.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Magistrada Cristina Lombana denunció “conductas abusivas” de César Reyes en procesos contra Álvaro Uribe y Armando Benedetti

2. MinHacienda tendrá que responder sobre financiación de la reforma a la salud tras hundimiento de la tributaria

3. Las aspiraciones al Senado ya se mueven en Atlántico: pastor e ingeniero David Reyes presentó su inscripción por el partido Oxígeno

4. ¿Cuándo se estrena Percy Jackson temporada 2 en Disney Plus?

5. El agónico gol de Szoboszlai que da vida a Liverpool en Champions League: Inter de Milán padece

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección ColombiaMundial 2026FCFAmistoso internacional

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.