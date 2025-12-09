Selección Colombia jugará en el país antes del Mundial 2026: FCF da fecha y sedes posibles

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, encendió la ilusión a los aficionados nacionales para ver al combinado Tricolor en el país, previo al Mundial 2026.

En una reciente entrevista dada por el directivo, este precisó sobre la fecha en la que el mismo se realizaría. Allí también recalcó que no sería un juego “de despedida”, sino que contaría con todas las garantías rumbo a la cita orbital a disputarse en Norteamérica.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. | Foto: Álvaro Tavera

“A finales de mayo (...). Un partido con toda la seriedad del caso”, dijo sobre lo que se viene preparando entre dirigentes y cuerpo técnico, para confirmar al público que desee asistir.

Adicionalmente, el dirigente fue preciso en señalar que el juego preparatorio será uno de los dos que juegue Colombia a menos de un mes del Mundial. El otro que tienen previsto en el calendario sería en uno de los países desde de la Copa del Mundo.

Sobre la ciudad que lo recibirá, este anticipó que no hay una elegida, pero sí tres candidatas: “Sería un partido de fogueo en Colombia, pero no puedo establecer si en Bogotá porque la opción la tienen todas las ciudades y hemos recibido solicitudes de Cali y Medellín".

“Sería ese y otro partido más en territorio mexicano o estadounidense”, añadió de un último amistoso que tendrá el equipo nacional antes de que empiece en sí el torneo mundialista.

Confirmados los juegos de marzo

Francia y Croacia eran los juegos amistosos que se habían avisado, más no confirmado por parte de la FCF. En las últimas horas, el presidente de la entidad, Ramón Jesurún, fue quien le dio oficialización a esto en medio de una entrevista reciente.

Estos dos conjuntos top del mundo jugarán ante los cafeteros en marzo próximo. Según se ha podido saber, las fechas que están previstas a darse pronto, pero las sedes ya estarían confirmadas: "Croacia en Orlando y el de Francia en Washington”, apuntó.

Luis Díaz, Kylian Mbappé, James Rodríguez y Luka Modric, referentes de Colombia, Francia y Croacia, respectivamente | Foto: AFP

Lorenzo planea el Mundial

Alistar la cita más importante del balompié mundial es un trabajo arduo. Néstor Lorenzo, una vez conoció la suerte de Colombia en cuanto a rivales y sedes, ha empezado a decidir sobre cómo va a proceder en los meses previos a la Copa del Mundo.

En su balance de lo que le tocó a la Tricolor, este no se sintió muy a gusto con el recorrido que deberán hacer los suyos para los tres partidos de la cita orbital: “Nos tenemos que mover de sede, Portugal tiene dos en Houston y uno en Miami, le queda un poquito más cómodo”.

Del lugar que decidan para que sea su punto de partida de absolutamente todo, también señaló que se enfrentan a un reto complejo: “Arrancamos en la altura, bajamos a Guadalajara y luego al llano de Miami. Vamos a tener que elegir bien el tema de la sede”.