Dicho último llamado se dará hacia el mes de mayo; uno antes de que inicie como tal la concentración para los tres juegos de la primera fase. Hay hasta finales del año en curso una base, donde jugadores como Luis Díaz, Daniel Muñoz, Jefferson Lerma, entre otros, no parecen mediar líos para ir con la Tricolor.

Selección Colombia en uno de los últimos amistosos de 2025 rumbo al Mundial 2026. | Foto: Getty Images

No obstante, James Rodríguez y ahora, Santiago Arias, de cara al año clave, se han quedado sin equipo. El lateral fue titular y se considera como inamovible del proceso, compitiendo el puesto con Daniel Muñoz, pero podría perder fuerza si en 2026 no tiene la continuidad esperada.

Durante el pasado fin de semana, al término del Brasileirao, el de 33 años se despidió de Bahía, onceno en el que permanecía desde 2024. Allí existía una chance de renovación de contrato, pero la misma no fue ejercita por parte de las directivas.

Que esto no se hubiera dado hace que a principios de diciembre y de cara al siguiente mercado de fichajes, Arias tenga la libertad de negociar con el club que desee al ser agente libre.

Ge Globo, uno de los medios de mayor prestigio en Brasil, ya había anticipado esto: “El lateral derecho, también con contrato que vence al final de la temporada, no renovará su contrato con el Tricolor y se despidió de la afición”.

“Disputó su partido 73 con el club, anotando dos goles y dando cuatro asistencias. El jugador colombiano de 33 años fue fichado a principios del año pasado con un contrato de dos temporadas”, recordaron de su legado en Bahía.

Santiago Arias dejó de ser parte del Bahía de Brasil a finales de 2025 | Foto: Getty Images

Incierto futuro

Conociendo ya lo que es la actualidad para Arias, ahora este deberá procurar por definir su futuro pronto. De momento no se conocen clubes interesados en él, pero hinchadas en Colombia como la de Atlético Nacional le empiezan a tirar mensajes a la directiva para que haga el esfuerzo de ficharlo.

Tras firmarse la eliminación de los verdes de la final de Liga BetPlay 2025-II, en redes sociales los aficionados empezaron a pedir nombres para reforzar la nómina del año entrante. Uno de los nombres que ponen como prioridad es justamente el de Arias.

“Santiago Arias, Stefan Medina y Johan Rojas. Nada más de apuestas. Hay que invertir para ganar”, fue el pedido de uno de los aficionados que dio los nombres a los que debería apuntar Nacional.