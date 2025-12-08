Finanzas
Cuánto cuesta ir al primer partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026: tiquetes, recorridos y boletería
Ya se definieron los tres primeros partidos que jugará la Selección. Estos son los costos de ir al primer partido.
Está cada vez más cerca la llegada de la Copa Mundial de la Fifa 2026, que tendrá lugar en tres países por primera vez.
Las sedes serán Canadá, Estados Unidos y México, y las justas deportivas iniciarán exactamente el 11 de junio del 2026 e irán hasta el 19 de julio del mismo año.
El pasado viernes se conoció oficialmente los grupos y equipos que se enfrentarán en los primeros partidos del mundial. La Selección Colombia logró la clasificación, por lo que también estuvo incluida en el sorteo.
El equipo dirigido por Néstor Lorenzo quedó ubicado en el Grupo K, donde enfrentará a Portugal, Uzbekistán y al ganador del repechaje intercontinental.
Con la nueva información, muchos se preguntan cuánto costaría asistir al primer partido de la Selección. Aquí le armamos un itinerario promedio para que se haga una idea de cuánto puede costarle.
Es importante tener en cuenta que la Selección se enfrentará el 17 de junio a las 9 de la noche en el Estadio Azteca, en Ciudad de México. El partido será contra la selección de Uzbekistán.
En la planeación del viaje consideraremos un viaje de tres días, desde el 16 hasta el 18 de junio. Los precios y cálculos son para una sola persona y pueden variar en razón al mercado y otros hechos.
Vuelos y trayectos
- De casa al aeropuerto: dependiendo de su ubicación, cuesta un promedio de 45.000 pesos colombianos.
- Vuelo desde Bogotá hasta México (16 al 18 de junio de 2026): dependiendo de la aerolínea, el vuelo está en 3.153.000 y 4.158.000 pesos colombianos.
- Trayecto en Uber desde aeropuerto hasta el hotel: 54.080 pesos colombianos (259 pesos mexicanos).
- Trayecto desde el hotel hasta el Estadio Azteca: 28.800 pesos colombianos (119,99 pesos mexicanos).
- Trayecto del Estadio Azteca al Hotel: 33.190 pesos colombianos (159 pesos mexicanos).
Total presupuesto vuelos y trayectos para una sola persona: 4.319.070 pesos colombianos (1.125 USD).
Estadía
- Para el viaje tomamos en cuenta un hotel promedio de buena puntuación ubicado en una zona central de la Ciudad de México. El precio es de 3.714.480 pesos colombianos para dos noches, para un adulto. No tiene desayuno incluido.
Boletería:
- En cuanto a boletería, tenga en cuenta que estas pueden variar dependiendo de la ubicación o la disponibilidad. Si quiere estar cerca al campo de juego, hay boletas de 8.842.000 pesos colombianos. Las más baratas son de 4.474.721 pesos colombianos. Las de en medio son de 5.388.427 pesos colombianos. Este es el promedio que utilizaremos para el cálculo.
Alimentación:
- Para la alimentación, un desayuno puede estar entre los 12.300 y 18.900 pesos colombianos, que son unos 60 a 90 pesos mexicanos diarios. Si se totaliza para los 3 días, en desayunos se pueden gastar unos 56.700 pesos colombianos para una persona, en promedio (270 pesos mexicanos).
- Para el almuerzo, una persona puede gastar entre 24.600 pesos colombianos y 42.000 pesos colombianos, dependiendo del restaurante (120 a 200 pesos mexicanos). El total para los 3 días es de 126.000 pesos (600 pesos mexicanos).
- Finalmente, para una cena, el costo es el mismo que para el almuerzo, por lo que también se suman otros 126.000 pesos.
Total alimentación 3 días una sola persona: 308.700 pesos colombianos.
Teniendo en cuenta los cálculos, el total para un viaje de tres días, para ver el primer partido de la Selección Colombia, podría ser de 13.730.677 pesos colombianos.