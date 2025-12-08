Suscribirse

Finanzas

Cuánto cuesta ir al primer partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026: tiquetes, recorridos y boletería

Ya se definieron los tres primeros partidos que jugará la Selección. Estos son los costos de ir al primer partido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Esteban Felipe Feria Quintero

Esteban Felipe Feria Quintero

Periodista en Semana

9 de diciembre de 2025, 1:26 a. m.
Jugadores de la Selección Colombia celebran tras vencer a Uruguay en los octavos de final de la Copa del Mundo de Brasil 2014.
La Selección Colombia jugará el Mundial 2026. | Foto: Mauricio Alvarado - Colprensa / El País

Está cada vez más cerca la llegada de la Copa Mundial de la Fifa 2026, que tendrá lugar en tres países por primera vez.

Las sedes serán Canadá, Estados Unidos y México, y las justas deportivas iniciarán exactamente el 11 de junio del 2026 e irán hasta el 19 de julio del mismo año.

El pasado viernes se conoció oficialmente los grupos y equipos que se enfrentarán en los primeros partidos del mundial. La Selección Colombia logró la clasificación, por lo que también estuvo incluida en el sorteo.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo quedó ubicado en el Grupo K, donde enfrentará a Portugal, Uzbekistán y al ganador del repechaje intercontinental.

La inauguración del Mundial de 2026 será el 11 de junio en México. Estados Unidos y Canadá también serán sedes.
La inauguración del Mundial de 2026 será el 11 de junio en México. Estados Unidos y Canadá también serán sedes. | Foto: AFP

Con la nueva información, muchos se preguntan cuánto costaría asistir al primer partido de la Selección. Aquí le armamos un itinerario promedio para que se haga una idea de cuánto puede costarle.

Es importante tener en cuenta que la Selección se enfrentará el 17 de junio a las 9 de la noche en el Estadio Azteca, en Ciudad de México. El partido será contra la selección de Uzbekistán.

En la planeación del viaje consideraremos un viaje de tres días, desde el 16 hasta el 18 de junio. Los precios y cálculos son para una sola persona y pueden variar en razón al mercado y otros hechos.

Contexto: Los kilómetros que recorrerá la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026: Portugal hará muchos menos

Vuelos y trayectos

  • De casa al aeropuerto: dependiendo de su ubicación, cuesta un promedio de 45.000 pesos colombianos.
  • Vuelo desde Bogotá hasta México (16 al 18 de junio de 2026): dependiendo de la aerolínea, el vuelo está en 3.153.000 y 4.158.000 pesos colombianos.
  • Trayecto en Uber desde aeropuerto hasta el hotel: 54.080 pesos colombianos (259 pesos mexicanos).
  • Trayecto desde el hotel hasta el Estadio Azteca: 28.800 pesos colombianos (119,99 pesos mexicanos).
  • Trayecto del Estadio Azteca al Hotel: 33.190 pesos colombianos (159 pesos mexicanos).
Esta vista aérea muestra el Estadio Banorte (antes conocido como Estadio Azteca) durante sus obras de renovación para el Mundial de 2026 en la Ciudad de México el 2 de junio de 2025. Su reinauguración será en 2026. (Foto de Alfredo ESTRELLA / AFP)
Esta vista aérea muestra el Estadio Banorte (antes conocido como Estadio Azteca). | Foto: AFP

Total presupuesto vuelos y trayectos para una sola persona: 4.319.070 pesos colombianos (1.125 USD).

Estadía

  • Para el viaje tomamos en cuenta un hotel promedio de buena puntuación ubicado en una zona central de la Ciudad de México. El precio es de 3.714.480 pesos colombianos para dos noches, para un adulto. No tiene desayuno incluido.

Boletería:

  • En cuanto a boletería, tenga en cuenta que estas pueden variar dependiendo de la ubicación o la disponibilidad. Si quiere estar cerca al campo de juego, hay boletas de 8.842.000 pesos colombianos. Las más baratas son de 4.474.721 pesos colombianos. Las de en medio son de 5.388.427 pesos colombianos. Este es el promedio que utilizaremos para el cálculo.
Contexto: Panini presentó el álbum oficial del Mundial 2026: cuándo sale, cómo será y más detalles

Alimentación:

  • Para la alimentación, un desayuno puede estar entre los 12.300 y 18.900 pesos colombianos, que son unos 60 a 90 pesos mexicanos diarios. Si se totaliza para los 3 días, en desayunos se pueden gastar unos 56.700 pesos colombianos para una persona, en promedio (270 pesos mexicanos).
  • Para el almuerzo, una persona puede gastar entre 24.600 pesos colombianos y 42.000 pesos colombianos, dependiendo del restaurante (120 a 200 pesos mexicanos). El total para los 3 días es de 126.000 pesos (600 pesos mexicanos).
  • Finalmente, para una cena, el costo es el mismo que para el almuerzo, por lo que también se suman otros 126.000 pesos.
Todos los grupos del Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
Todos los grupos del Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. | Foto: Getty Images

Total alimentación 3 días una sola persona: 308.700 pesos colombianos.

Teniendo en cuenta los cálculos, el total para un viaje de tres días, para ver el primer partido de la Selección Colombia, podría ser de 13.730.677 pesos colombianos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Mamá de María Corina Machado confía que su hija recoja el Premio Nobel de la Paz en persona

2. Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla: fechas y horarios para ver la final de la Liga BetPlay

3. Donald Trump amenaza a México con nuevos aranceles y lo acusa de violar un tratado de aguas

4. Así rotará el pico y placa en Medellín este martes 9 de diciembre: evite multas

5. Junior y Nacional definieron el rival de Tolima en la final de la Liga BetPlay: dramática fecha 6 en el grupo A

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Mundial 2026Selección Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.