Fichaje oficial: Santiago Arias fue presentado por su nuevo equipo y firmó hasta 2027

El lateral derecho de la Selección Colombia le ganó a James Rodríguez y definió su futuro camino al Mundial 2026.

Sebastián Clavijo García

26 de enero de 2026, 5:42 p. m.
Santiago Arias, nuevo jugador del Club Atlético Independiente de Argentina.
Santiago Arias, nuevo jugador del Club Atlético Independiente de Argentina. Foto: @Independiente

Buenas noticias para la Selección Colombia: Santiago Arias resolvió su futuro y firmó contrato como nuevo jugador de Independiente hasta 2027.

El lateral derecho estaba sin equipo tras su salida de Bahía (Brasil), situación que encendió alarmas faltando pocos meses para el Mundial 2026.

Argentina tiene su primera baja confirmada para el Mundial 2026: “Rotura del tendón de Aquiles”

Afortunadamente, Santi recibió una llamada desde Argentina y llegó a un acuerdo para sumarse al más veces campeón de la Copa Libertadores.

Esta será una nueva experiencia para el defensor antioqueño, que empezó su carrera en La Equidad, luego se fue al Sporting de Lisboa (Portugal), triunfó en el PSV Eindhoven (Países Bajos) y más tarde vistió la camiseta del Atlético de Madrid (España), Bayer Leverkusen (Alemania), Granada (España), Cincinnati (Estados Unidos) y Bahía (Brasil).

Independiente es uno de los clubes más grandes de Sudamérica y por allí han pasado grandes glorias del fútbol colombiano como Jairo ‘Tigre’ Castillo, Faryd Mondragón y Albeiro ‘El Palomo’ Usuriaga.

El último compatriota que pasó por sus filas fue Álvaro Angulo, quien demostró un gran nivel hasta mediados de 2025 cuando salió en medio de polémica hacia Pumas UNAM de México.

Santiago Arias espera devolver con creces la confianza del club y escribir una página histórica de su carrera como futbolista profesional.

Lo primordial es que sume minutos en el campo de juego y tenga el suficiente rodaje para ser convocado por Néstor Lorenzo para los amistosos de marzo, teniendo en cuenta que Daniel Muñoz ya se recuperó de su lesión y está disponible para la Selección Colombia.

En condiciones normales, Arias debería ser uno de los nombres fijos en la Copa del Mundo. Cuando Muñoz no estuvo, respondió a la altura de las circunstancias y dio muestras de su experiencia como uno de los pocos mundialistas que quedan en la Tricolor.

Santiago Arias volvería a ser titular con Selección Colombia, ahora ante Australia, tras la desconvocatoria de Daniel Muñoz.
Santiago Arias fue titular en los amistosos de noviembre. Foto: Getty Images

El comunicado oficial de Independiente

Lo cierto es que la hinchada de Independiente está muy contenta por este fichaje, pues lo respaldan sus números en Europa y la cantidad de veces que ha vestido la camiseta de la Selección Colombia.

“¡Santiago Arias es jugador de Independiente! El lateral colombiano, de último paso por Bahía de Brasil, llega en condición de jugador libre y firmó su contrato hasta diciembre de 2027. ¡Bienvenido al Rey de Copas!“, fue el comunicado oficial del club argentino.

Arias estará vinculado por dos años a Independiente, lo que aleja su posibilidad de llegar a Atlético Nacional en un futuro cercano.

El conjunto verdolaga estuvo metido en la carrera por su fichaje, pero no alcanzó a igualar el sueldo millonario que gana en el exterior.

La idea era contratarlo como reemplazo para poder vender a Andrés Felipe Román, sin embargo, Nacional frenó en seco al ver que era un esfuerzo económico demasiado alto para la posición.

