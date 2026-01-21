Deportes

Aparte de James, este es el otro titular de la Selección Colombia que sigue sin equipo

Se complica la convocatoria oficial de Néstor Lorenzo, faltando menos de cinco meses para el Mundial 2026.

21 de enero de 2026, 5:46 p. m.
Santiago Arias fue titular en los amistosos de noviembre
Santiago Arias fue titular en los amistosos de noviembre Foto: Getty Images

Faltan solo 141 días para que inicie el Mundial 2026 y la Selección Colombia tiene dolores de cabeza por el futuro incierto de James Rodríguez.

El volante cucuteño sonó para Columbus Crew y Austin FC en la MLS de Estados Unidos, pero ambas opciones se derrumbaron este mes.

Fuad Char le cierra la puerta a James Rodríguez en Junior: reveló detalle “para el olvido” que dañó todo

James se quedó sin equipo desde diciembre del año pasado y hasta ahora sigue entrenando por su cuenta, a la espera de una oferta formal que le permita volver a las canchas.

Pero el capitán de la Selección Colombia no es el único que está pendiente de firmar contrato, pues esa misma situación le está pasando al lateral derecho Santiago Arias.

El futbolista de 34 años finalizó su contrato con Bahía y no ha conseguido una propuesta que le colme las expectativas, aún sabiendo que tiene grandes posibilidades de ser convocado a la Copa del Mundo.

NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 18: Santiago Arias of Colombia acknowledges the fans after winning the International Friendly match between Colombia and Australia at Citi Field on November 18, 2025 in New York City. (Photo by Jordan Bank/Getty Images)
Santiago Arias, jugador de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Fue titular en noviembre

Lo más grave del caso es que Néstor Lorenzo lo considera una pieza clave para la convocatoria y lo dispuso como titular en los amistosos de noviembre ante la ausencia de Daniel Muñoz.

Arias respondió a la altura de las circunstancias y no hizo extrañar al jugador del Crystal Palace, que apenas está volviendo a las canchas en la Premier League.

Atrevido mensaje para Néstor Lorenzo: Dayro Moreno es la razón y el Mundial 2026 en juego

Cabe recordar que la Selección Colombia jugará contra Francia y Croacia en los amistosos de marzo, último examen antes de entregar la convocatoria oficial para el Mundial 2026.

En condiciones normales, Santiago Arias debería entrar a la lista definitiva y pelear por el puesto con Muñoz, pero si no suma continuidad, quedará en desventaja respecto a los otros nombres.

Esta incógnita le da una leve esperanza a Andrés Felipe Román, quien también fue convocado para esa posición en la banda derecha durante el proceso de las eliminatorias sudamericanas.

Rechazó a Atlético Nacional

La opción más fuerte que tuvo Santiago Arias para continuar su carrera tras la salida de Bahía fue Atlético Nacional, equipo que le insistió varias veces y lo quería como posible reemplazo de Román.

Nacional trató de alcanzar los números de Arias para reforzar la línea defensiva aprovechando su buena relación con David Ospina y Matheus Uribe, pero no fue posible.

Comunicado oficial de Alemania sobre su posible retiro del Mundial 2026: esto dice el gobierno

La opción de contratar al jugador antioqueño se fue desvaneciendo con el paso de los días, al punto que prefirieron asegurar la continuidad de Román antes de hacer una oferta multimillonaria.

Atlético Nacional no hizo grandes fichajes en este mercado e incluso trajo a un experimentado para la otra banda: el argentino Milton Casco, procedente de River Plate.

La opción de fichar a Santiago Arias no se ha echado al traste para un futuro cercano; sin embargo, a Nacional se le agotaron los cupos en la plantilla de 25 jugadores que puede inscribir en el registro de la Dimayor.

