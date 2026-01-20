Deportes

Atrevido mensaje para Néstor Lorenzo: Dayro Moreno es la razón y el Mundial 2026 en juego

Por empezar con dos goles el año, Hernán Darío Herrera y el propio goleador le mandaron un mensaje al seleccionador nacional para la próxima Copa del Mundo.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

20 de enero de 2026, 4:32 p. m.
Néstor Lorenzo y el dilema de llevar a Dayro Moreno al Mundial 2026.
Néstor Lorenzo y el dilema de llevar a Dayro Moreno al Mundial 2026. Foto: Getty Images / @oncecaldas

Con la victoria de Once Caldas el pasado lunes ante Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander, terminó de manera formal la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-I.

Dayro Moreno fue el gran protagonista de la tarde, tras haber anotado los dos goles que le permitieron a los suyos imponerse al rival de turno por marcador final de 1-2.

Para el experimentado ariete, fue iniciar un nuevo año marcando como lo hizo a lo largo de todo el 2025, que le dio la chance de tener minutos en la Selección Colombia.

Dayro Moreno arrancó con doblete el 2026 en Once Caldas
Dayro Moreno arrancó con doblete el 2026 en Once Caldas Foto: X @oncecaldas

A sus 40 años, quien defiende la camiseta del blanco blanco parece no mermarle el hambre de seguir consiguiendo cosas. Uno de los objetivos que tiene trazado, pero no se sabe si será posible, es ir con la Tricolor a la próxima Copa del Mundo.

En la rueda de prensa postpartido, Dayro acudió junto a su entrenador, Hernán Darío Herrera. Allí ambos hicieron mención de la chance de que el delantero sea tenido en cuenta en la lista final que se conocerá un mes antes de la cita mundialista.

Si bien la citación en su momento de Moreno fue importante mediáticamente, para el Mundial deberían ser citados los que estén en mejor forma. Allí gana puntos, desde ya, el goleador histórico del balompié colombiano que debutó por lo alto.

Descenso de la Selección Colombia en el primer ranking Fifa de 2026 tiene explicación: ¿afecta para el Mundial?

Piden a Dayro para ir al Mundial

El ‘Arriero’ Herrera ha sido desde tiempo atrás el primero en hacer ruido a la hora de buscar que citen a Dayro Moreno a la Selección Colombia. Hoy día no es la excepción y presionó al argentino para que lo tenga en cuenta.

Sin temor alguno, el entrenador del Once le hizo ver al de la selección nacional que las cosas empezaron a marchar mejor desde que se decidió llevar a la figura del club campeón de Libertadores en 2004.

Dayro Moreno en entrenamiento de la Selección Colombia en Barranquilla.
Dayro Moreno en entrenamiento de la Selección Colombia en Barranquilla. Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

“Lorenzo tiene un compromiso con Dayro. Los argentinos son cabaleros y, cuando Dayro fue a la Selección a Barranquilla, ¿cuántos goles hicieron? Cuando llegó él, empezaron a hacer goles, entonces hay que llevarlo para que hagan goles en el Mundial (risas). Le dejo ese mensaje a Lorenzo, que es cabalero”, aseveró Herrera.

Después de eso llegó la declaración de Dayro, donde no escatimó línea para decir que su anhelo a los 40 años era seguir marcando diferencias personales, grupales, pero sobre todo “estar en el Mundial”

“Tengo metas y sueños. Quiero ser campeón con Once Caldas, seguir rompiendo récords en los goles y lo que todos saben: el sueño mundialista”, sentenció.

“Estoy trabajando cada partido para demostrar que Dayro puede estar en el Mundial”, reafirmó, poniendo a pensar a Lorenzo sobre si llevarlo por encima de algún otro.

“Cada día voy con la ilusión de entrenarme bien y de seguir haciendo historia. Voy a hacer mi trabajo y Dios quiera que se me dé la oportunidad de ir al Mundial, pero primero debo hacer bien las cosas en el equipo”, fue como dio cuenta Dayro, que palpita a pleno los meses previos al campeonato mundial.

