Deportes

Descenso de la Selección Colombia en el primer ranking Fifa de 2026 tiene explicación: ¿afecta para el Mundial?

Hay que revisar el desenlace de la Copa Africana de Naciones para entender por qué la Selección Colombia tuvo la caída.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
19 de enero de 2026, 10:59 p. m.
Copa Africana de Naciones: la razón por la que la Selección Colombia cayó en el primer rankig Fifa de 2026.
Copa Africana de Naciones: la razón por la que la Selección Colombia cayó en el primer rankig Fifa de 2026. Foto: Getty Images

Este lunes, 19 de enero, salió el primer ranking Fifa de 2026 y la Selección Colombia descendió un puesto. Para diciembre de 2025 estaba en el puesto 13, mientras que ahora se ubica en la casilla 14.

No fue una caída abrupta, pero las redes sociales se llenaron de preguntas sobre cómo podría influir negativamente esto al combinado Tricolor, y lo cierto es que no trae consecuencias preocupantes para Néstor Lorenzo y la Selección Colombia.

¿Por qué la Selección Colombia cayó en el primer ranking Fifa de 2026?

Por el título de Senegal en la Copa Africana de Naciones. Cabe recordar que el cuadro senegalés se consagró campeón de la competencia el pasado domingo, 18 de enero, dando el batacazo en la final ante Marruecos, que era el anfitrión del torneo. Fue un 1-0 lapidario, repleto de polémicas.

Eso significó que Senegal subiera del puesto 19 al 12, un significativo ascenso que la pone el la órbita del mundo entero. Por eso desplazó una casilla desde Italia, que venía ocupando el puesto 12, hacia las demás selecciones, incluida Colombia.

Deportes

La tabla de la Liga tras la fecha 1: Doblete de Dayro Moreno retumba ante el amargo debut de Junior, Cali y Millonarios

Deportes

Una potencia se retiraría del Mundial 2026 y activa las alarmas en FIFA y Estados Unidos: la razón sacude al mundo

Deportes

Fuad Char le cierra la puerta a James Rodríguez en Junior: reveló detalle “para el olvido” que dañó todo

Deportes

Ultimátum a Sebastián Villa: Rivadavia lo puso a correr por su fichaje a River o Cruz Azul

Deportes

Conmoción con Vinícius en Real Madrid: filtran decisión que habría tomado para su futuro

Deportes

Fuad Char dijo cuál es el mejor equipo del fútbol colombiano: “Tratamos de imitarlos”

Deportes

Se acabó la novela de Alfredo Morelos: definió su equipo y firma contrato por tres años

Deportes

Óscar Córdoba se la juega y sorprende con predicción sobre futuro de la Selección Colombia en Mundial 2026: “Bombos y platillos”

Deportes

Hugo Rodallega le habló claro a Jhon Durán: se supo la conversación que repercute en Selección Colombia

Deportes

Lesión de Richard Ríos en Portugal enciende las alarmas en la Selección Colombia: duro golpe lo sacó en camilla

Marruecos por su parte, a pesar del subcampeonato, subió del puesto 11 y ahora ocupa el octavo. Se trata de un movimiento también histórico para el equipo que tiene nombres como Hakimi y Brahim Díaz.

Gol anulado a Senegal e insólito penal fallado por Brahim Díaz: tierrero en la final de la Copa Africana

¿La Selección Colombia se ve afectada para el Mundial por haber caído en el primer ranking Fifa de 2026?

No. Ya se sorteó la fase de grupos del Mundial 2026, donde Colombia fue bombo 2 (estaba en el puesto 13 del ranking para el día del sorteo). La suerte ubicó a La Tricolor en la zona K junto a Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje intercontinental 1.

Con la fase de grupos ya sorteada, los equipos ubicados en sus respectivas zonas y el cuadro camino a la final conocido por todos, no existe una implicación negativa directa para que la Selección Colombia se alarme por caer en el ranking Fifa.

Sin embargo, la próxima fecha Fifa de marzo implica dos amistosos importantes para la Selección Colombia: duelos contra Croacia y Francia. Seguramente, Néstor Lorenzo y sus jugadores buscarán el triunfo, algo que les daría puntos en el ranking.

¿Colombia vs. Croacia? Filtran amistoso en marzo de 2026.
Colombia contra Croacia y Francia: amistosos previos al Mundial 2026. Foto: Getty Images

Posiciones del ranking Fifa en enero de 2026

  1. España: 1877.18 puntos
  2. Argentina: 1873.33 puntos
  3. Francia: 1870 puntos
  4. Inglaterra: 1834 puntos
  5. Brasil: 1760.46 puntos
  6. Portugal: 1760.38 puntos
  7. Holanda: 1756.27 puntos
  8. Marruecos: 1736 puntos
  9. Bélgica: 1730.71 puntos
  10. Alemania: 1724.15 puntos

(...)

  1. Colombia: 1701.3 puntos

Más de Deportes

Dayro Moreno, delantero de Once Caldas.

La tabla de la Liga tras la fecha 1: Doblete de Dayro Moreno retumba ante el amargo debut de Junior, Cali y Millonarios

Copa Africana de Naciones: la razón por la que la Selección Colombia cayó en el primer rankig Fifa de 2026.

Descenso de la Selección Colombia en el primer ranking Fifa de 2026 tiene explicación: ¿afecta para el Mundial?

Donald Trump y Gianni Infantino.

Una potencia se retiraría del Mundial 2026 y activa las alarmas en FIFA y Estados Unidos: la razón sacude al mundo

Fuad Char cuenta lo que hizo James Rodríguez, en la negociación con Junior, que no le gustó. Puerta cerrada para el 10.

Fuad Char le cierra la puerta a James Rodríguez en Junior: reveló detalle “para el olvido” que dañó todo

Sebastián Villa ha sonado en el mercado de fichajes para salir de Independiente Rivadavia.

Ultimátum a Sebastián Villa: Rivadavia lo puso a correr por su fichaje a River o Cruz Azul

Vinicius Junior atraviesa un momento tenso en Real Madrid

Conmoción con Vinícius en Real Madrid: filtran decisión que habría tomado para su futuro

Fuad Char, máximo accionista del Junior de Barranquilla.

Fuad Char dijo cuál es el mejor equipo del fútbol colombiano: “Tratamos de imitarlos”

Alfredo Morelos está de regreso en los entrenamientos con Atlético Nacional.

Se acabó la novela de Alfredo Morelos: definió su equipo y firma contrato por tres años

Marino Hinestroza estaría de regreso a Brasil, luego de haber jugado en Palmeiras

Vuelco al fichaje de Marino Hinestroza: no iría a Boca Juniors y estaría firmando por este club

Junior de Barranquilla sufre baja al inicio de 2026

Lesión golpea a Junior: titular se va de grave parte médico y estaría más de 2 meses de baja

Noticias Destacadas