Descenso de la Selección Colombia en el primer ranking Fifa de 2026 tiene explicación: ¿afecta para el Mundial?

Este lunes, 19 de enero, salió el primer ranking Fifa de 2026 y la Selección Colombia descendió un puesto. Para diciembre de 2025 estaba en el puesto 13, mientras que ahora se ubica en la casilla 14.

No fue una caída abrupta, pero las redes sociales se llenaron de preguntas sobre cómo podría influir negativamente esto al combinado Tricolor, y lo cierto es que no trae consecuencias preocupantes para Néstor Lorenzo y la Selección Colombia.

¿Por qué la Selección Colombia cayó en el primer ranking Fifa de 2026?

Por el título de Senegal en la Copa Africana de Naciones. Cabe recordar que el cuadro senegalés se consagró campeón de la competencia el pasado domingo, 18 de enero, dando el batacazo en la final ante Marruecos, que era el anfitrión del torneo. Fue un 1-0 lapidario, repleto de polémicas.

Eso significó que Senegal subiera del puesto 19 al 12, un significativo ascenso que la pone el la órbita del mundo entero. Por eso desplazó una casilla desde Italia, que venía ocupando el puesto 12, hacia las demás selecciones, incluida Colombia.

Marruecos por su parte, a pesar del subcampeonato, subió del puesto 11 y ahora ocupa el octavo. Se trata de un movimiento también histórico para el equipo que tiene nombres como Hakimi y Brahim Díaz.

¿La Selección Colombia se ve afectada para el Mundial por haber caído en el primer ranking Fifa de 2026?

No. Ya se sorteó la fase de grupos del Mundial 2026, donde Colombia fue bombo 2 (estaba en el puesto 13 del ranking para el día del sorteo). La suerte ubicó a La Tricolor en la zona K junto a Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje intercontinental 1.

Con la fase de grupos ya sorteada, los equipos ubicados en sus respectivas zonas y el cuadro camino a la final conocido por todos, no existe una implicación negativa directa para que la Selección Colombia se alarme por caer en el ranking Fifa.

Sin embargo, la próxima fecha Fifa de marzo implica dos amistosos importantes para la Selección Colombia: duelos contra Croacia y Francia. Seguramente, Néstor Lorenzo y sus jugadores buscarán el triunfo, algo que les daría puntos en el ranking.

Colombia contra Croacia y Francia: amistosos previos al Mundial 2026. Foto: Getty Images

Posiciones del ranking Fifa en enero de 2026

España: 1877.18 puntos Argentina: 1873.33 puntos Francia: 1870 puntos Inglaterra: 1834 puntos Brasil: 1760.46 puntos Portugal: 1760.38 puntos Holanda: 1756.27 puntos Marruecos: 1736 puntos Bélgica: 1730.71 puntos Alemania: 1724.15 puntos

(...)