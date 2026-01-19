Deportes

Comunicado oficial de Brahim Díaz: esto dijo sobre su penal fallado en la Copa África 2026

El futbolista marroquí rompió el silencio en redes sociales y habló sobre la derrota en la final contra Senegal.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

19 de enero de 2026, 4:20 p. m.
Brahim Díaz recibe el botín de oro de la Copa Africana de Naciones.
Brahim Díaz recibe el botín de oro de la Copa Africana de Naciones. Foto: AP

Un día después de perder la final contra Senegal en la Copa Africana de Naciones, Brahim Díaz dio la cara y emitió un comunicado oficial dirigido a toda la hinchada de Marruecos.

Aunque el jugador del Real Madrid nació en España, hace unos meses atrás decidió jugar con el combinado marroquí y terminó como máximo goleador del certamen.

Destapan la razón por la que Brahim Díaz picó el penal contra Senegal: habló el arquero rival

Sin embargo, pasó de héroe a villano en la final contra Senegal. Brahim tuvo la oportunidad de ganar el partido al último minuto con un cobro desde el punto penal, pero el arquero Edouard Mendy le adivinó sus intenciones y le atajó el remate a lo panenka.

En la prórroga, los senegaleses marcaron el único gol del partido y se llevaron el título de Rabat.

Brahim Díaz no quiso hablar con la prensa local y salió del estadio en medio de lágrimas, lamentando su decisión de picar el penal y no pegarle fuerte como había hecho en otras ocasiones.

YouTube video chuhAI45g70 thumbnail

La reacción de Brahim Díaz

Este lunes, ante todo el revuelo que causó su penal, Brahim Díaz se pronunció en redes sociales y lamentó la derrota de Marruecos en la Copa África 2026.

“Me duele el alma. Soñé con este título gracias a todo el amor que me habéis dado, a cada mensaje, a cada muestra de apoyo que me hizo sentir que no estaba solo. Luché con todo lo que tenía, con el corazón por encima de todo“, escribió en Instagram.

Brahim marcó cinco goles en el torneo continental y era la máxima figura de Marruecos, pero ahora lo señalan por haber desperdiciado una oportunidad histórica de coronarse campeones en condición de local.

Riesgo de no ir al Mundial 2026: parte de Senegal pagaría caro lo que pasó en la Copa de África

“Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad y me disculpo de todo corazón“, agregó. ”Me costará recuperarme, porque esta herida no cicatriza fácilmente, pero lo intentaré. No por mí, sino por todos los que creyeron en mí y por todos los que sufrieron conmigo", sentenció.

Brahim volverá a España en las próximas horas y se sumará a los trabajos del Real Madrid, esta vez bajo las órdenes de Álvaro Arbeloa. “Seguiré adelante hasta que algún día pueda devolveros todo este amor y ser el orgullo para mi pueblo marroquí“, finalizó.

Polémica en Senegal vs. Marruecos

Aunque Senegal levantó el título, el escándalo no se va a detener. Marruecos tendría pensado denunciar ante la FIFA la actitud de los jugadores rivales, que amenazaron con abandonar el campo de juego por las decisiones arbitrales.

Gianni Infantino, presidente del ente rector del fútbol mundial, lamentó lo sucedido. “Lamentablemente, presenciamos escenas inaceptables en el campo y en las gradas. Condenamos enérgicamente el comportamiento de algunos aficionados, así como de algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico senegaleses“, declaró.

El tramo final del tiempo reglamentario del partido se vio salpicado por la polémica. Primero, ya sobrepasada el minuto 90, el juez anuló el 1-0 a Senegal por una falta dudosa sobre Achraf Hakimi y minutos después, tras el aviso desde la sala de VAR, sí señaló un discutido penalti sobre Brahim.

“Debemos respetar siempre las decisiones tomadas por los árbitros dentro y fuera del terreno de juego. Los equipos deben competir en el campo y acatando las Reglas de Juego porque cualquier otra cosa pone en riesgo la esencia misma del fútbol”, advirtió Infantino.

