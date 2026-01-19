Durante el pasado domingo se llevó a cabo la gran final de la Copa de África, en la que se dieron cita los seleccionados de Senegal y Marruecos.

Al término de un polémico juego, así como su definición, quien se proclamó como el gran campeón fue el equipo liderado en el campo por la figura que pasó por Liverpool, Sadio Mané.

Aunque esa última imagen del capitán alzando la copa fue la que quedó en los principales portales, por redes sociales se viralizaron muchas de la polémica que se dio y en la que fueron protagonistas varios miembros del cuadro senegalés.

Destapan la razón por la que Brahim Díaz picó el penal contra Senegal: habló el arquero rival

Una de las escenas más graves tuvo como protagonista al técnico, Pape Thiaw, quien en pleno partido le pidió a sus jugadores retirarse del campo, luego de no estar de acuerdo con la decisión del árbitro central, quien había dado un penal a Marruecos al minuto 90+5 y cuando el partido estaba siendo ganado por Senegal 1-0.

Este hecho antideportivo, así como bochornoso, sería el que les cause problemas graves a los hoy ya proclamados como campeones de África.

Según lo dado a conocer por el Diario AS, Los Leones de la Teranga podrían pagar sumamente caro el pararse en plena cancha a no jugar, así como irrespetar la decisión del juez.

Senegal en medio de la protesta que armó en plena final de la Copa de África Foto: NurPhoto via Getty Images

“Senegal se expone a una importante multa económica de 50.000 a 100.000 euros por la indisciplina de la delegación y de sus hinchas", es lo que en primera medida pagaría Senegal.

Pero lo realmente grave es que, de acuerdo a lo dicho por el mencionado portal, “habrá suspensiones para los técnicos y los jugadores implicados de 4 a 6 partidos, lo que a muchos de ellos les puede dejar sin Mundial porque los cumplirían en él".

Primer pronunciamiento de Fifa

En cabeza de su presidente, Gianni Infantino, la máxima entidad del balompié mundial dio a conocer un primer pronunciamiento acerca de lo sucedido en la final de la Copa de África.

Desde el primer párrafo de la misiva, Fifa criticó lo que vio el mundo entero: “Felicito a Senegal por su coronación como campeón de África (…) y también a Marruecos por un torneo fantástico, tanto como subcampeón como anfitrión excepcional (…). Lamentablemente, también presenciamos escenas inaceptables en el campo y en las gradas".

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: NurPhoto via Getty Images

“Condenamos enérgicamente el comportamiento de algunos aficionados, así como de algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico senegaleses. Es inaceptable abandonar el terreno de juego de esta manera y, del mismo modo, la violencia no se puede tolerar en nuestro deporte; simplemente, no es correcto”, puntualizó sobre lo que hizo parte de la delegación de Senegal en pleno partido.

Si bien, de momento, no dio a conocer castigo alguno, sí anticipó que podrían darse al ir en contra de las reglas de juego.

“Debemos respetar siempre las decisiones tomadas por los árbitros dentro y fuera del terreno de juego. Los equipos deben competir en el campo y dentro de las Reglas de Juego, porque cualquier otra cosa pone en riesgo la esencia misma del fútbol", asevera.

Gol anulado a Senegal e insólito penal fallado por Brahim Díaz: tierrero en la final de la Copa Africana

“También es responsabilidad de los equipos y los jugadores actuar con responsabilidad y dar el ejemplo a los aficionados en los estadios y a los millones de espectadores en todo el mundo”, llamó la atención.

Y acabó pidiendo el apoyo de la Confederación Africana para que haya correctivos: “Las horribles escenas presenciadas hoy deben ser condenadas y no repetirse jamás. Reiteraré que no tienen cabida en el fútbol y espero que los órganos disciplinarios pertinentes de la CAF tomen las medidas oportunas”.