Deportes

Destapan la razón por la que Brahim Díaz picó el penal contra Senegal: habló el arquero rival

Marruecos tuvo el título de la Copa Africana entre sus manos, pero se le escapó por una ‘panenka’ que salió mal.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

19 de enero de 2026, 1:07 p. m.
Edouard Mendy le habla a Brahim Díaz antes del penal.
Edouard Mendy le habla a Brahim Díaz antes del penal. Foto: AP

Brahim Díaz fue el villano de la noche en la final de la Copa Africana de Naciones. El delantero del Real Madrid tomó la responsabilidad de cobrar un penal al último minuto y remató a lo ‘panenka’ directo a las manos del arquero Edouard Mendy.

Su reacción enmarcó la tristeza de los hinchas de Marruecos, que estuvieron muy cerca de coronarse campeones del continente.

Senegal es campeón de la Copa de África y le da batacazo a Marruecos: final repleta de polémicas

Para agrandar la pena de Brahim, Senegal marcó en el arranque de la prórroga a través de Pape Gueye y se quedó con la corona en el Estadio Prince Moulay Abdellah de Rabat.

“Felicidades a Senegal, aunque es triste la imagen que hemos dado al mundo del fútbol africano, con todo eso que ha pasado”, lamentó el entrenador de Marruecos, Walid Regragui.

Deportes

Técnico de Boca Juniors revela por qué no han presentado a Marino Hinestroza: dio su versión

Deportes

Riesgo de no ir al Mundial 2026: parte de Senegal pagaría caro lo que pasó en la Copa de África

Deportes

Regresa la Champions League: tabla de posiciones, lista de partidos y canal de TV para verlos

Deportes

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay: debut amargo para Santa Fe, Junior, Cali y Medellín

Deportes

Susto para Luis Fernando Muriel en su debut con Junior: le sacaron roja, pero se echaron para atrás

Deportes

Posiciones en Liga BetPlay: Tolima se desquitó con Junior y debutó Luis Fernando Muriel

Deportes

Frenada en seco para Medellín y Deportivo Cali en la fecha 1 de la Liga BetPlay: Pasto y Jaguares sorprenden

Deportes

Gol anulado a Senegal e insólito penal fallado por Brahim Díaz: tierrero en la final de la Copa Africana

Deportes

Senegal es campeón de la Copa de África y le da batacazo a Marruecos: final repleta de polémicas

Deportes

Escándalo en la Copa Africana: Senegal se retiró de la final ante Marruecos tras polémico penal en contra

Y es que, antes del penal atajado por Mendy, la selección senegalesa amenazó con retirarse del campo tras una decisión que consideraba injusta.

Fueron 17 minutos en los que el partido no se jugó, provocando que Brahim Díaz tuviera más presión por encima de los hombros.

¿Por qué pateó a lo ‘panenka’?

En la prensa española hablaron sobre la decisión de Brahim y explicaron las dos razones por las que habría cobrado de esa manera.

“La respuesta tiene que ver con dos cosas: el chico estaba en un momento dulce, había marcado en cinco de los seis partidos, y tenía mucha confianza; y dos, a Brahim, para quienes le conocemos desde que era pequeño, no le asusta la responsabilidad. Siempre la asumió”, explicó el periodista Juan Castro en Marca.

El delantero de 26 años juega para Marruecos, pero nació en España y creció en la cantera del Málaga. Actualmente juega para el Real Madrid, aunque también pasó por Manchester City en Inglaterra y AC Milan en Italia.

Posiciones en LaLiga de España: Barcelona tropezó con Real Sociedad y el Madrid vive

“Lo tiró así porque creyó que así lo iba a marcar. Fácil en la mentalidad de un jugador, aunque el hincha no lo entienda”, completó el medio español.

Brahim quedó como goleador de la Copa Africana y recibió el botín de oro en la tarima; sin embargo, posó para las fotos envuelto en lágrimas y con gestos de fastidio.

Morocco's Brahim Abdelkader Diaz, left, is embraced by FIFA President Gianni Infantino after reaching the golden boot after the Africa Cup of Nations final soccer match between Senegal and Morocco in Rabat, Morocco, Sunday, Jan. 18, 2026. (AP Photo/Themba Hadebe)
Brahim Díaz recibiendo el botín de oro en la final de la Copa Africana. Foto: AP

La respuesta de Edouard Mendy

A Edouard Mendy, arquero de Senegal, le preguntaron si había algún tipo de arreglo con el delantero de Marruecos para que el penalti terminara en sus manos.

“No, claro que no. Hay que ser serio. ¿De verdad crees que a un minuto del final y con un país que lleva 50 años esperando un título, podemos ponernos de acuerdo? Él quería marcar y yo tengo el mérito de haberlo parado, eso es todo", declaró a BeIN Sports.

Mendy confesó el secreto de su atajada. “Lo intentó, escuchen. Intenté mantenerme el mayor tiempo posible sobre mis apoyos. Nos sonrió la suerte. Mantuvimos al equipo en el partido”, sentenció.

“Estoy contento, porque sabía que no iba a tener que hacer muchas paradas. Pero ayudé a mi equipo en ese momento clave del partido. Antes de cada penalti, siempre hablamos con Sadio (Mané). No puedo decirles lo que nos dijimos, pero teníamos muchas ganas de llevarnos el trofeo a casa”, agregó.

Más de Deportes

Claudio Úbeda, técnico de Boca Juniors, habló sobre el negocio por Marino Hinestroza.

Técnico de Boca Juniors revela por qué no han presentado a Marino Hinestroza: dio su versión

Senegal se expone a la intervención de Fifa o alguna otra entidad que tomaría medidas para el Mundial 2026

Riesgo de no ir al Mundial 2026: parte de Senegal pagaría caro lo que pasó en la Copa de África

Luis Díaz y Kylian Mbappé vuelven a la acción en la Champions League 2025/26

Regresa la Champions League: tabla de posiciones, lista de partidos y canal de TV para verlos

Senegal’s goalkeeper Edouard Osoque Mendy, right, approaches Morocco’s Brahim Abdelkader Díaz before he took a penalty during the Africa Cup of Nations final soccer match between Senegal and Morocco in Rabat, Morocco, Sunday, Jan. 18, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

Destapan la razón por la que Brahim Díaz picó el penal contra Senegal: habló el arquero rival

Junior y Santa Fe llegan malheridos al partido de vuelta de la Superliga 2026.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay: debut amargo para Santa Fe, Junior, Cali y Medellín

Expulsión para Luis Fernando Muriel en su debut con Junior, aunque el árbitro se echó para atrás.

Susto para Luis Fernando Muriel en su debut con Junior: le sacaron roja, pero se echaron para atrás

Muriel debutó con derrota en Junior. Tolima se sacó la espina.

Posiciones en Liga BetPlay: Tolima se desquitó con Junior y debutó Luis Fernando Muriel

Cali perdió con Jaguares y Pasto venció a Medellín: Liga BetPlay 2026-l fecha 1.

Frenada en seco para Medellín y Deportivo Cali en la fecha 1 de la Liga BetPlay: Pasto y Jaguares sorprenden

En Madrid celebran la derrota de Barcelona ante Real Sociedad: se mueve la tabla en LaLiga de España.

Posiciones en LaLiga de España: Barcelona tropezó con Real Sociedad y el Madrid vive

Brahim desperdició penal con Marruecos ante Senegal, mientras a los senegaleses les anularon un polémico gol a favor. Final piante en la Copa de África.

Gol anulado a Senegal e insólito penal fallado por Brahim Díaz: tierrero en la final de la Copa Africana

Noticias Destacadas