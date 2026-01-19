Destapan la razón por la que Brahim Díaz picó el penal contra Senegal: habló el arquero rival

Brahim Díaz fue el villano de la noche en la final de la Copa Africana de Naciones. El delantero del Real Madrid tomó la responsabilidad de cobrar un penal al último minuto y remató a lo ‘panenka’ directo a las manos del arquero Edouard Mendy.

Su reacción enmarcó la tristeza de los hinchas de Marruecos, que estuvieron muy cerca de coronarse campeones del continente.

Senegal es campeón de la Copa de África y le da batacazo a Marruecos: final repleta de polémicas

Para agrandar la pena de Brahim, Senegal marcó en el arranque de la prórroga a través de Pape Gueye y se quedó con la corona en el Estadio Prince Moulay Abdellah de Rabat.

“Felicidades a Senegal, aunque es triste la imagen que hemos dado al mundo del fútbol africano, con todo eso que ha pasado”, lamentó el entrenador de Marruecos, Walid Regragui.

Y es que, antes del penal atajado por Mendy, la selección senegalesa amenazó con retirarse del campo tras una decisión que consideraba injusta.

Fueron 17 minutos en los que el partido no se jugó, provocando que Brahim Díaz tuviera más presión por encima de los hombros.

90+ 13 | 🇲🇦𝐒𝐀𝐕𝐄



Panenka stopped! Brahim Díaz fails to beat the keeper#TotalEnergiesAFCON2025 #UBCAFCON2025 pic.twitter.com/bpBkmbKSyg — UBC UGANDA (@ubctvuganda) January 18, 2026

¿Por qué pateó a lo ‘panenka’?

En la prensa española hablaron sobre la decisión de Brahim y explicaron las dos razones por las que habría cobrado de esa manera.

“La respuesta tiene que ver con dos cosas: el chico estaba en un momento dulce, había marcado en cinco de los seis partidos, y tenía mucha confianza; y dos, a Brahim, para quienes le conocemos desde que era pequeño, no le asusta la responsabilidad. Siempre la asumió”, explicó el periodista Juan Castro en Marca.

El delantero de 26 años juega para Marruecos, pero nació en España y creció en la cantera del Málaga. Actualmente juega para el Real Madrid, aunque también pasó por Manchester City en Inglaterra y AC Milan en Italia.

“Lo tiró así porque creyó que así lo iba a marcar. Fácil en la mentalidad de un jugador, aunque el hincha no lo entienda”, completó el medio español.

Brahim quedó como goleador de la Copa Africana y recibió el botín de oro en la tarima; sin embargo, posó para las fotos envuelto en lágrimas y con gestos de fastidio.

Brahim Díaz recibiendo el botín de oro en la final de la Copa Africana. Foto: AP

La respuesta de Edouard Mendy

A Edouard Mendy, arquero de Senegal, le preguntaron si había algún tipo de arreglo con el delantero de Marruecos para que el penalti terminara en sus manos.

“No, claro que no. Hay que ser serio. ¿De verdad crees que a un minuto del final y con un país que lleva 50 años esperando un título, podemos ponernos de acuerdo? Él quería marcar y yo tengo el mérito de haberlo parado, eso es todo", declaró a BeIN Sports.

Mendy confesó el secreto de su atajada. “Lo intentó, escuchen. Intenté mantenerme el mayor tiempo posible sobre mis apoyos. Nos sonrió la suerte. Mantuvimos al equipo en el partido”, sentenció.

“Estoy contento, porque sabía que no iba a tener que hacer muchas paradas. Pero ayudé a mi equipo en ese momento clave del partido. Antes de cada penalti, siempre hablamos con Sadio (Mané). No puedo decirles lo que nos dijimos, pero teníamos muchas ganas de llevarnos el trofeo a casa”, agregó.