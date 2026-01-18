Deportes

Gol anulado a Senegal e insólito penal fallado por Brahim Díaz: tierrero en la final de la Copa Africana

La gran final de la Copa Africana de Naciones se volvió una auténtica polémica.

Redacción Deportes
18 de enero de 2026, 10:36 p. m.
Brahim desperdició penal con Marruecos ante Senegal, mientras a los senegaleses les anularon un polémico gol a favor. Final piante en la Copa de África.
Brahim desperdició penal con Marruecos ante Senegal, mientras a los senegaleses les anularon un polémico gol a favor. Final piante en la Copa de África. Foto: Izq: Getty Images / Der: AP

Para la historia quedará lo que pasó este domingo, 18 de enero de 2026, en la gran final de la Copa Africana de Naciones. Fue un partido repleto de polémica, donde el arbitro central del juego, Jean Jacques Ndala Ngambo, está en el ojo del huracán.

Más allá de lo deportivo, dos acciones marcaron el rumbo del partido. Ambas fueron sobre el cierre, y las dos tuvieron como protagonistas a los dos equipos.

El gol que Ndala Ngambo le anuló a Senegal

Sobre los 91′, el partido iba 0-0 y Senegal tuvo un tiro de esquina a favor. El senegalés Abdoulaye Seck cabeceó con dirección al arco de Marruecos, el balón dio en el palo pero al rebote llegaba Ismaïla Sarr para enviarla al fondo de la portería. ¿Qué pasó? Ndala Ngambo anuló el tanto.

De hecho, el central del partido invalidó la acción desde antes del gol, pues concluyó que en el momento que Abdoulaye Seck cabeceó, hizo una falta sobre el jugador de Marruecos, Achraf Hakimi. Ahí empezó la gran polémica.

Los jugadores de Senegal se demoraron en procesar lo ocurrido, y se volcaron por completo a reclamarle al árbitro. Al final, tuvieron que aceptar la decisión, aunque lo peor estaba por venir para Ndala Ngambo.

El insólito penal que desperdició Brahim y el abandono de Senegal

Instantes después de que le anularan el gol a Senegal, Ndala Ngambo pitó penal a favor de Marruecos. Era la última jugada del partido, la expectativa era total, pero los senegaleses explotaron de ira.

Tras el penal a favor de Marruecos, revisado en el VAR, el propio técnico de Senegal, Pape Thiaw, le pidió a sus jugadores que abandonaran el terreno de juego en el estadio Prince Moulay Abdellah, y estos así lo hicieron.

Acto seguido, el capitán de Senegal, Sadio Mané, fue a buscar a los suyos y les dijo que regresaran a la cancha. Por supuesto, si no lo hacían, podrían correr con una sanción en contra. De hecho, es algo que será noticia en las próximas semanas.

Ya cuando la Selección de Senegal volvió al terreno de juego, Brahim Díaz se dispuso a cobrar el penal a favor de Marruecos. Sin embargo, la picó ante Édouard Mendy y este último se lo tapó con facilidad.

Díaz sabe que su insólito cobro cambió por completo el rumbo del partido, quedó pálido y el central del juego pitó el final del encuentro. Se fueron a tiempo extra, donde el cuadro de Senegal se alzó con el título.

