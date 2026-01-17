Deportes

Marruecos vs. Senegal: ¿cuál es la favorita para quedarse con la Copa Africana de Naciones?

Ambas selecciones han conseguido el trofeo, pero Marruecos viene de tener un excelente mundial y es local.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

17 de enero de 2026, 5:43 p. m.
Sadio Mané, de Senegal, y Achraf Hakimi , de Marruecos.
Sadio Mané, de Senegal, y Achraf Hakimi , de Marruecos. Foto: Getty Images

Los Leones del Atlas o los Leones de la Teranga: el anfitrión Marruecos y Senegal se medirán el domingo en la final de la Copa de África de Naciones (CAN) en Rabat, en busca del reinado en el fútbol de su continente.

Óscar Córdoba se la juega y sorprende con predicción sobre futuro de la Selección Colombia en Mundial 2026: “Bombos y platillos”
El defensa marroquí n.° 03 Noussair Mazraoui, el defensa marroquí n.° 02 Achraf Hakimi, el defensa marroquí n.° 05 Nayef Aguerd y el defensa marroquí n.° 26 Anass Salah-Eddine celebran la victoria en la semifinal de la Copa Africana de Naciones (CAN) entre Nigeria y Marruecos en el estadio Príncipe Moulay Abdellah en Rabat el 14 de enero de 2026.
El defensa marroquí n.° 03 Noussair Mazraoui, el defensa marroquí n.° 02 Achraf Hakimi, el defensa marroquí n.° 05 Nayef Aguerd y el defensa marroquí n.° 26 Anass Salah-Eddine celebran la victoria en la semifinal de la Copa Africana de Naciones (CAN) entre Nigeria y Marruecos en el estadio Príncipe Moulay Abdellah en Rabat el 14 de enero de 2026. Foto: AFP

Para el campeón será el segundo título de su historia en esta competición, ya que Marruecos se impuso en la misma en el ya lejano 1976, mientras que Senegal lo hizo en una época mucho más reciente, en la edición de 2021 (desplazada a 2022 por la pandemia del covid-19).

Para muchos se trata de la final soñada, o por lo menos la esperada, entre las dos selecciones que eran presentadas antes del torneo como las dos principales favoritas a suceder en el palmarés a Costa de Marfil, eliminado en cuartos de final por el Egipto de Mohamed Salah.

Adiós de Mané a la CAN

Los egipcios se vieron luego apeados de la competición por Senegal, que venció el miércoles en semifinales por 1-0 gracias a un tanto de su estrella Sadio Mané.

Deportes

Hugo Rodallega rechazó a Millonarios y ahora revela la polémica que se armó: “Creyó que me podía herir”

Deportes

Silbidos y reclamos a Real Madrid en partido contra Levante: Mbappé calmó las aguas y ahora tienen los ojos en Mónaco

Deportes

Óscar Córdoba se la juega y sorprende con predicción sobre futuro de la Selección Colombia en Mundial 2026: “Bombos y platillos”

Deportes

Sorpresa en el Manchester United vs. Manchester City: el clásico sacudió la tabla de posiciones en la Premier League

Deportes

Djokovic reveló incómoda pregunta que le hicieron Nadal y Federer: “No quiero hablar ni pensar en ello”

Deportes

Luto en el fútbol: Yerry Mina recibió noticia sobre la muerte de directivo clave para su llegada a Italia

Deportes

Con Luis Fernando Muriel, así sería el equipo de lujo del Junior para Libertadores: plantel mete miedo

Deportes

Qué canal pasa la final de la Copa África entre Senegal vs. Marruecos: Hora y fecha

Arcadia

La estatua viviente de Lumumba, héroe de la RD Congo, en la Copa africana: el fútbol hizo memoria desde la tribuna

Deportes

Marruecos y Nigeria definieron el rival de Senegal en la final de la Copa África: Hay sorpresa en un partidazo

Después de ese partido, el ahora jugador del Al Nassr saudita confirmó que la final será su último partido en una Copa de África, donde ya fue campeón hace cuatro años.

“Estoy feliz con que mi último partido en la CAN sea una final con mis Leones. Espero que consigamos el trofeo y podamos llevarlo a Dakar”, destacó. Senegal tendrá, eso sí, dos ausencias importantes.

Después de acumular dos tarjetas amarillas, tendrán que cumplir una suspensión el capitán y defensa Kalidou Koulibaly y el mediocampista Habib Diarra.

Hakimi, Brahim, Bono, trío de ases

La estrella de Marruecos, Achraf Hakimi, llegó tras semanas lesionado a esta CAN y fue preservado en el inicio por su equipo.

Reconocido periodista argentino le puso un nuevo apodo a Falcao tras las rechiflas: Le recuerdan su pasado
El delantero marroquí Brahim Díaz celebra el primer gol de su equipo junto al defensa marroquí Achraf Hakimi durante los octavos de final de la Copa Africana de Naciones (CAN) entre Marruecos y Tanzania en el Estadio Príncipe Moulay Abdallah en Rabat el 4 de enero de 2026. (Foto de SEBASTIEN BOZON / AFP)
El delantero marroquí Brahim Díaz, goleador de la CAN. Foto: AFP

Después de un año 2025 de ensueño con el París Saint-Germain, el lateral nacido en Madrid puede empezar 2026 de la mejor manera, llevando por fin a la gloria a su equipo nacional.

Pero no está solo: Marruecos cuenta con el máximo anotador de lo que va de CAN, Brahim Díaz, que lleva 5 tantos, y con un arquero que está rindiendo al máximo nivel, Yassine Bounou “Bono”, que solo recibió un tanto en los seis encuentros disputados y que fue el héroe de la tanda de penales que clasificó a los norteafricanos para la final, el pasado miércoles ante Nigeria.

Estatus contra experiencia

¿Hay un favorito claro? De entrada, pareciera que Marruecos, avalado por su condición de anfitrión y de semifinalista del último Mundial.

Los marroquíes, que serán uno de los coorganizadores del Mundial 2030, son además el primer equipo africano en el ranking FIFA (11.º), mientras que los senegaleses son el segundo del continente en esa clasificación (19.º).

Luto en el fútbol: Yerry Mina recibió noticia sobre la muerte de directivo clave para su llegada a Italia
Senegal, gracias al golazo de Mané, está en la final de la Copa Africana de Naciones.
Senegal, gracias al golazo de Mané, está en la final de la Copa Africana de Naciones. Foto: AP

Senegal tiene de su lado una mayor experiencia. Será su tercera final de la CAN en seis años, después de perder en 2019 ante Argelia e imponerse en 2022 a Egipto. Marruecos, por contra, no pisaba la final continental desde su derrota en 2004 ante Túnez.

La comunidad senegalesa es numerosa en Marruecos, pero la grada del estadio de Rabat rugirá ruidosamente a favor de los locales, como durante todo el torneo, en busca de un trofeo largamente codiciado en el reino magrebí.

Más de Deportes

Sadio Mané, de Senegal, y Achraf Hakimi , de Marruecos.

Marruecos vs. Senegal: ¿cuál es la favorita para quedarse con la Copa Africana de Naciones?

Hugo Rodallega reveló lo que se armó cuando rechazó el ofrecimiento de Millonarios.

Hugo Rodallega rechazó a Millonarios y ahora revela la polémica que se armó: “Creyó que me podía herir”

Kylian Mbappé celebra como Cristiano Ronaldo en el Real Madrid.

Silbidos y reclamos a Real Madrid en partido contra Levante: Mbappé calmó las aguas y ahora tienen los ojos en Mónaco

Esto fue lo que dijo el exportero de la Selección Colombia.

Óscar Córdoba se la juega y sorprende con predicción sobre futuro de la Selección Colombia en Mundial 2026: “Bombos y platillos”

MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 14: Phil Foden of Manchester City battles for possession with Bruno Fernandes of Manchester United during the Premier League match between Manchester City and Manchester United at Etihad Stadium on September 14, 2025 in Manchester, England. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Sorpresa en el Manchester United vs. Manchester City: el clásico sacudió la tabla de posiciones en la Premier League

Serbia's Novak Djokovic, left, and Spain's Rafael Nadal pose ahead of their quarterfinal match at the French Open tennis tournament in Paris, France, Tuesday, May 31, 2022. The Australian Open tennis tournament begins Monday, Jan. 16, 2023. Nadal is the defending champion and who owns a men’s-record 22 majors. It is Djokovic, though, who will draw the most attention. (AP Photo/Christophe Ena

Djokovic reveló incómoda pregunta que le hicieron Nadal y Federer: “No quiero hablar ni pensar en ello”

Yerry Mina, defensor de la Fiorentina.

Luto en el fútbol: Yerry Mina recibió noticia sobre la muerte de directivo clave para su llegada a Italia

Luis Fernando Muriel, fichaje estelar de Junior de Barranquilla para 2026

Con Luis Fernando Muriel, así sería el equipo de lujo del Junior para Libertadores: plantel mete miedo

Miroslav Klose, exdelantero de Alemania y goleador del Mundial en toda su historia.

Miroslav Klose se arriesga y dice quién le quitará el récord como goleador histórico de los mundiales: “Estoy seguro”

Llaneros y Fortaleza arrancaron con triunfo en la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-l.

Primera tabla de posiciones en la Liga BetPlay 2026-l tras Pereira vs. Llaneros y Fortaleza contra Alianza FC

Noticias Destacadas