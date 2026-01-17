Óscar Córdoba se la juega y sorprende con predicción sobre futuro de la Selección Colombia en Mundial 2026: “Bombos y platillos”

Poco a poco comienza a calentarse el ambiente mundialista y los seguidores de la Selección Colombia siguen paso a paso lo que sucede con los deportistas que seguramente estarán en la cita orbital que se jugará a mitad de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Óscar Córdoba, exarquero de Boca Juniors y la Selección Colombia. Foto: AFP

De igual forma, los fanáticos están atentos a las predicciones que se van conociendo y que lanzan quienes en algún momento vistieron los colores de la Selección.

Justamente, uno de los exfutbolistas que goza con gran reputación, no solo por su exitosa carrera en equipos como Boca Juniors, de Argentina, o el Besiktas, de Turquía, sino por el recorrido que ha emprendido en los medios de comunicación es el exarquero Óscar Córdoba.

Quien custodió el arco de la Selección Colombia se atrevió a hablar sobre el futuro del combinado nacional en el Mundial Norteamérica 2026 y analizó el equipo con el que cuenta el profesos Néstor Lorenzo de cara a la Copa del Mundo.

Según lo que dijo el también ex guardameta del Deportivo Cali, Colombia podría superar lo hecho en Brasil 20144, cuando llegó a los cuartos de final del certamen y selló su mejor participación en un evento de este tipo.

Para Córdoba, Colombia alcanzaría la semifinal, teniendo en cuenta que en la pasada Copa América mostró un gran nivel, alcanzando la final y perdiéndola con Argentina, actual campeón del mundo.

“La verdad, si llega a alcanzar el nivel que se mostró en la Copa América, más allá de que quieran decir que jugábamos contra centroamericanos, para mí Colombia puede llegar hasta semifinales”, dijo Córdoba en ‘Sí fue gol’, el nuevo espacio deportivo de Red +.

Córdoba aclaró que no se trata de llenar de elogios al equipo nacional, sino de entender que la Selección Colombia “ha mejorado y madurado”, lo que la podría llevar a tener un buen desempeño en el próximo mundial, siempre y cuando los futbolistas sigan demostrando su nivel y lleguen en buena forma física.

Fiebre desbordada por boletas para el Mundial 2026

La FIFA informó que recibió más de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial de 2026, pese a la polémica creciente por los elevados precios de los boletos para el torneo.

En un comunicado, el organismo rector del fútbol mundial señaló que recibió solicitudes de aficionados provenientes de sus 211 asociaciones miembro y territorios.

El plazo para registrarse en el sorteo que asignará las entradas cerró el pasado marte 13 de enero. La FIFA indicó que los aficionados serán notificados sobre el resultado de sus solicitudes “no antes del 5 de febrero”.

Fuera de los tres países anfitriones, la mayor demanda provino de aficionados de Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Argentina y Colombia.

El partido más solicitado fue el duelo entre Colombia y Portugal, que se disputará en Miami el 27 de junio, seguido por el encuentro entre México y Corea del Sur en Guadalajara el 18 de junio, y la final del Mundial, prevista para el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey -vecina de Nueva York-.

“500 millones de solicitudes de entradas en poco más de un mes es más que demanda alta, constituye una auténtica declaración de intenciones a escala mundial”, afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

“Somos conscientes de lo mucho que significa este torneo para la gente de todo el mundo y lo único que lamentamos es que el aforo de los estadios no sea ilimitado para poder recibirlos a todos”, agregó.

La FIFA ha enfrentado fuertes críticas por su política de precios para el torneo de 48 selecciones, con grupos de aficionados que calificaron los costos como “extorsivos” y “astronómicos”.

La organización Football Supporters Europe (FSE) afirmó que los precios de las entradas son casi cinco veces más altos que los del Mundial de Catar 2022.

Ante esas críticas, la FIFA introdujo en diciembre una nueva categoría de entradas de bajo costo, con un precio de 60 dólares por boleto.