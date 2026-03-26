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La reacción de la prensa de Croacia tras la victoria ante Colombia en Orlando: “Los palos los salvaron”

Los medios más importantes de Croacia elogian al equipo de Zlatko Dalic y consideran que merecieron más.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

26 de marzo de 2026, 9:45 p. m.
James Rodríguez y Luka Modric.
James Rodríguez y Luka Modric. Foto: Fotos: Getty Images / medios croatas

La Selección de Croacia fue superior y venció 2-1 a Colombia en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, Estados Unidos. Fue un partido válido por fecha FIFA de amistosos y ahora la Tricolor piensa en Francia tras la dolorosa derrota, mientras los croatas ponen la lupa en Brasil, que precisamente sufrió con los franceses liderados por Kylian Mbappé.

Néstor Lorenzo probó variantes aunque salió en la titular con el equipo base a usar en el Mundial 2026. La Selección Colombia tuvo opciones a favor, comenzó ganando, pero los croatas pudieron liquidar por un marcador 2-1, aunque queda la sensación que el marcador pudo ser más abultado. Derrota que enciende las alarmas a menos de tres meses del Mundial 2026.

Los tres goles del partido se dieron en el primer tiempo. De hecho, los dos primeros llegaron en apenas cinco minutos de compromiso. Jhon Arias abrió el marcador del partido a los 2′, rematando en el área y teniendo un desvío a favor por parte de Perišić. Croacia empató rápidamente tras un desvío de Jhon Lucumí y un tiro de esquina con mala salida de Camilo Vargas colocó el 2-1 final.

Croacia celebrando el gol de Luka Vuskovic ante Colombia.
Croacia celebrando el gol de Luka Vuskovic ante Colombia. Foto: Getty Images

Varios fallos de Colombia sacudieron el partido y tienen hablando a la prensa de Croacia. Por ejemplo, Luis Javier Suárez falló (solo) frente al arco, y le dio la vuelta al mundo con un blooper impensado. Por si fuera poco, el rival europeo dio varios balones en el palo que salvaron a la ‘Tricolor’. De eso es lo que hablan en Zagreb.

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Lo que dice la prensa de Croacia de Colombia

Jutarnji List, el medio deportivo más importante de Croacia, celebra el triunfo de la selección: “Matanović y Vušković anotan, el poste de la portería salva a los colombianos de la inundación”, aseguran en el titular de un live del juego.

Pantallazo jutarnji.hr
Pantallazo jutarnji.hr Foto: Pantallazo jutarnji.hr

“(Jhon) Arias adelantó a los colombianos en el minuto 3, seguido de dos goles del Fuego, a los que no pudieron responder”, sentencia.

En otro artículo, Jutarnji List hace referencia a la joya que presentarán en el Mundial 2026, Luka Vušković, autor del gol del empate en Orlando, que con la anotación a Colombia, se convierte en el segundo goleador más joven de la Selección Croacia, dejando a Iván Rakitic en el tercer puesto.

Sport.hr también registra la victoria de Croacia en una crónica: “Colombia se adelantó en el marcador en el segundo minuto del partido con un gol de Jhon Arias. Croacia respondió cuatro minutos después con un gol de Luka Vušković y en el minuto 43, Igor Matanović le dio la vuelta al marcador”.

vecernji.hr
vecernji.hr Foto: vecernji.hr

Por su parte, vecernji.hr, otro medio importante de Croacia, asegura que fue una “excelente” victoria y que se celebra merecidamente.