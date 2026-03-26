Brasil vive una pesadilla en Boston y Carlo Ancelotti tambalea: festín de Francia a días de enfrentar a Colombia

Tras la prueba brasileña, la selección de Francia deberá viajar hasta Washington para verse las caras con Colombia, que por ahora tiene la mirada puesta en Croacia y Luka Modric, en Orlando, Florida. Los franceses fueron superiores en Boston y celebran el regreso de Kylian Mbappé con gol.

Sin duda, uno de los mejores amistosos de la jornada. Dos campeonas del mundo cara a cara en un Gillette Stadium a reventar que dejó a Francia como la ganadora y una Brasil de Carlo Ancelotti con un manto de dudas de por medio.

Al final, el marcador fue 2-1, pero se vio una Francia superior y que además contó con los goles de Mbappé y Hugo Ekitike. El partido de los franceses contra Colombia será el próximo 29 de marzo desde las 2:00 p.m. en Washington.

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