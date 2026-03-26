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Brasil vive una pesadilla en Boston y Carlo Ancelotti tambalea: festín de Francia a días de enfrentar a Colombia

La selección de Francia disfruta del regreso de Mbappé y Brasil sufre con Carlo Ancelotti.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

26 de marzo de 2026, 5:17 p. m.
Imagen de Francia vs. Brasil.
Imagen de Francia vs. Brasil. Foto: ISI Photos via Getty Images

Tras la prueba brasileña, la selección de Francia deberá viajar hasta Washington para verse las caras con Colombia, que por ahora tiene la mirada puesta en Croacia y Luka Modric, en Orlando, Florida. Los franceses fueron superiores en Boston y celebran el regreso de Kylian Mbappé con gol.

Sin duda, uno de los mejores amistosos de la jornada. Dos campeonas del mundo cara a cara en un Gillette Stadium a reventar que dejó a Francia como la ganadora y una Brasil de Carlo Ancelotti con un manto de dudas de por medio.

Al final, el marcador fue 2-1, pero se vio una Francia superior y que además contó con los goles de Mbappé y Hugo Ekitike. El partido de los franceses contra Colombia será el próximo 29 de marzo desde las 2:00 p.m. en Washington.

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