Brasil roza el tropezón con Egipto antes del Mundial: partido dejó dos bloopers que son tendencia

Brasil venció por 2-1 a Egipto, este sábado 6 de junio, en el Huntington Bank Field de Cleveland (Estados Unidos). En la previa se divisaba un encuentro casi de trámite para La Canarinha, pero no fue así.

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Dolor de cabeza para Ancelotti: titular de Brasil ante Egipto salió lesionado y preocupa cerca al Mundial

Los brasileños, dirigidos por Carlo Ancelotti, tuvieron al frente a una selección egipcia que no dio el brazo a torcer e hizo ver mal, en algunos tramos, a los pentacampeones del mundo. Se trata de dos países que jugarán el Mundial 2026.

Bloopers tendencia en el Brasil vs. Egipto

Y es que el partido, de arranque, estuvo marcado por los errores o bloopers de ambos países. Primero anotó Brasil en pies de Bruno Guimarães, quien aprovechó un fallo en salida de la defesa egipcia, que entregó mal el balón y lo dejó a merced. Era el 1-0 a los 7′ de la primera parte.

NO TE DUERMAS ASÍ... Bruno Guimaraes recuperó la pelota y definió con clase para el 1-0 de Brasil sobre Egipto.



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Tan solo pasaron tres minutos y llegó el empate parcial de Egipto. Virtud de su buena colocación, Mostafa Ziko aprovechó que el defensa brasileño, Marquinhos, dio mal el pase hacia atrás y definió mano a mano ante el portero Alisson Becker. Con ese 1-1 se fueron al descanso.

¡BLOOPER DE MARQUINHOS Y LO EMPATÓ EGIPTO! Ziko anotó el 1-1 ante Brasil.#FIFAWorldCup #ESPNMundial



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Endrick le dio el triunfo a Brasil sobre Egipto

Se nota que la charla de Ancelotti en el vestuario fue bastante productiva. Sus dirigidos entraron con todo de cara al segundo tiempo, y Endrick anotó el tanto de la victoria para los suyos por 2-1.

RECUPERACIÓN ALTA, ASISTENCIA DE RAPHINHA Y GOL DE ENDRICK: así llegó el 2-1 de Brasil contra Egipto.



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La joya de Brasil entró al área y recibió un pase desde la izquierda que acabó cambiando por gol, tras un remate potente e imposible de atajar para el guardameta egipcio.

Aunque hubo más emociones, y Brasil trató de ampliar su ventaja, no hubo tiempo para más. Fue triunfo de La Canarinha que se prepara para el debut en el Mundial ante Marruecos (13 de junio) mientras Egipto hará lo propio contra Bélgica el 15 de junio.

Ahora los ojos de todo Brasil están puestos en la salud de Wesley, quien salió con molestias en el primer tiempo del partido de este sábado.