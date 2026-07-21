Figura de Argentina lanza durísima notificación tras el Mundial 2026: “Momento de dar un paso al costado”

Tras la derrota en la final del Mundial 2026 ante España, el guardameta Emiliano ‘Dibu’ Martínez abrió la puerta a una posible retirada de la Selección Argentina en una contundente publicación en Instagram en la que se pregunta si es momento de “dar un paso al costado”.

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“Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más”, fue el sentido mensaje que publicó el arquero del Aston Villa en su cuenta personal de Instagram.

“La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia delante y si es momento de dar un paso al costado”, añadió Dibu, dejando expectativa en muchos de sus hinchas.

“Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, concluyó Emiliano, de 33 años y campeón del mundo en Qatar 2022, cuando fue elegido ‘Guante de Oro’ al mejor arquero de esa edición.

Dibu Martínez, arquero titular de Argentina. Foto: Getty Images

Con once atajadas en la final ante España, el marplatense fue el mejor de la Albiceleste en la final en Nueva York, pero no pudo hacer nada para evitar el tanto de Ferran Torres en la segunda mitad de la prórroga, cuando aprovechó un magistral e inesperado pase de Nico Williams que pilló desubicado al Dibu.

Dibu Martínez se iría de la Selección Argentina

Emiliano Martínez está en las páginas de oro de Argentina, pues cuenta con 67 partidos como internacional y es uno de los protagonistas del reciente éxito del combinado argentino, con el que ha ganado dos Copa América (2021, 2024) y sobre todo el Mundial de 2022.

Emiliano Dibu Martínez hizo historia con Argentina Foto: Getty Images

En la final de esa edición, disputada en Lusail el 18 de diciembre de 2022, fue decisivo con una atajada en el tiempo añadido de la prórroga al francés Randal Kolo Muani y la parada en la tanda de penales a Kingsley Coman. Eso le bastó a Argentina para conquistar el tercer título mundial tras 1978 y 1986. Quedó a puertas de la cuarta corona y su esfuerzo cuando parecía ser suficiente, España lo dejó en el piso.

Otamendi también le cierra las puertas a Argentina

Además de Dibu, Nicolás Otamendi, futbolista de 38 años de edad, también publicó un mensaje en redes sociales que fue tomado en suelo argentino como el adiós de la selección.

Nicolás Otamendi, con 38 años no volverá a la selección Argentina tras el Mundial 2026 Foto: Getty Images

Olé citó las palabras del defensor en su cuenta personal de Instagram, a las que agregó el mensaje: “Otamendi se despidió de la selección argentina”.