Kylian Mbappé le mete miedo a Colombia con espectacular golazo: definición sensacional para amargar a Brasil

El astro francés Kylian Mbappé, campeón del mundo en Rusia 2018 con la selección Francia, volvió por todo lo alto con el equipo nacional y calló los rumores y las dudas sobre su nivel deportivo. El volante ofensivo se hizo presente en el amistoso contra Brasil en Boston desde la nómina titular y ya marcó el primero en un Gillette Stadium a reventar.

El gol de Mbappé cae en un momento clave para su remate de temporada en el Real Madrid, donde espera ajustar lo más que pueda para ir por la Champions League y ganarle el pulso por LaLiga al FC Barcelona antes de junio para el Mundial 2026.

Mbappé es acompañado en el ataque con una nómina de lujo, comenzando por el amigo de Luis Díaz en el Bayern Múnich, Michael Olise; seguido de Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, y Hugo Ekitike del Liverpool.

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