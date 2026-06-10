En múltiples polémicas ha estado inmerso durante las últimas semanas la estrella de la selección de Francia, Kylian Mbappé. Uno de los sucesos que lo tuvo en el ojo del huracán fue un video con N’Golo Kanté que desató revuelo en el combinado francés.

Después vinieron otras versiones alrededor del atacante del Real Madrid. Una de las más recientes estuvo relacionada con un supuesto viaje desde Norteamérica a España, por supuestos “motivos personales”.

Al parecer, esto solo habría sido un pretexto del jugador galo. El diario Mundo Deportivo, de Barcelona, dio a conocer todo sobre dicho desplazamiento del futbolista hacia Europa.

Didier Deschamps dialogando con Kylian Mbappé. Foto: Thomas Padilla/Pool AP via AP

“No ha caído bien entre los aficionados franceses que Mbappé abandonara la concentración pocas horas después del amistoso ante Irlanda del Norte, a pesar de que la salida fue autorizada por asuntos personales”, le reprochan a Kylian por apartarse de sus responsabilidades en plena recta final de preparación para el Mundial 2026.

Además, lo que terminó por incrementar el malestar fue verlo en fotografías con su actual pareja, Ester Expósito. Eso generó señalamientos en contra del jugador que lo dejan mal parado previo a la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

“La molestia aumentó al difundirse imágenes de su reencuentro en Madrid con la actriz Ester Expósito, lo que llevó a muchos seguidores a interpretar que el jugador se marchó con su novia y priorizó su vida personal por encima del compromiso con la selección”, concluyen diciendo.

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¿Dembélé vs. Mbappé?

Otro de los ‘pecados’ que le atribuyen a Mbappé en el último tiempo es su falta de compromiso con las tareas defensivas, tanto en el club como en la selección de Francia. Al ser una estrella, algunos consideran que solo piensa en su deseo de ir hacia delante y marcar, olvidando el juego en conjunto.

Recientemente, la prensa gala filtró lo que habría sido un pedido de otro compañero para Kylian en busca de que aportara más en otras tareas para el beneficio colectivo.

Fue el diario L’Équipe el que reveló “una conversación en el vestuario en la que Ousmane Dembélé le habría reclamado a Mbappé un mayor esfuerzo defensivo”.

“El actual Balón de Oro le pidió al delantero que se involucrara más en la presión y recuperación del balón, reavivando el eterno debate sobre su actitud y compromiso táctico”, mencionaron medios internacionales.

Francia, en modo Mundial

Después de haber perdido ante Costa de Marfil y ganado ante Irlanda del Norte los últimos dos amistosos previos a la Copa del Mundo, la Selección de Francia ya se enfoca de lleno en lo que será su participación en el grupo I del Mundial.

Cuadro para la fase de grupos del Mundial 2026. Foto: Web oficial de Fifa.

Sus rivales en la primera fase serán Senegal, Irak y Noruega. El primer juego ante los africanos se dará el próximo 16 de junio, desde las 2:00 p. m.

Los dirigidos por el técnico Didier Deschamps son fuertes candidatos a quedarse con la corona que ya ganaron en Rusia 2018 y perdieron ante Argentina en Qatar 2022. Una camada de estrellas donde destacan Mbappé, Olise, Dembélé, Doué, entre algunos otros, los pone entre los favoritos.