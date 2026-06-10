Omar Abdulkadir Artan, árbitro FIFA de 34 años, fue recibido como todo un héroe en Somalia después de haber sido deportado por Estados Unidos en el aeropuerto internacional de Miami cuando se dirigía cumplir su trabajo como juez en el Mundial 2026.

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Artan, que fue designado árbitro del año por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en 2025, debía ser el primer somalí en dirigir durante una Copa del Mundo.

“Estoy muy, muy decepcionado”, dijo en una entrevista telefónica concedida desde Estambul, la ciudad a la que fue enviado de vuelta tras negársele la entrada en territorio estadounidense.

“Solo soy un árbitro que intentaba vivir su sueño, el mayor sueño de mi vida, participar en el Mundial”.

El centrocampista de Guinea Ecuatorial #4 Fede Bikoro (2R) habla con el árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan (C) durante el partido de fútbol de octavos de final de la Copa Africana de Naciones (CAN) 2024 entre Guinea Ecuatorial y Guinea en el estadio Alassane Ouattara en Ebimpe, Abidjan, el 28 de enero de 2024. Foto: AFP

De regreso en Somalia este miércoles, Omar Abdulkadir Artan recibió una ovación de sus compatriotas en el aeropuerto y bajó del avión con una sonrisa después de tantas decepciones.

El árbitro fue escoltado por militares y miembros del gobierno que tenían prendas de vestir con su foto.

A su vez, una multitud con banderas, pancartas y letreros lo esperaban a las afueras del lugar. Omar Abdulkadir Artan se convirtió en una figura representativa para Somalia ante los comentarios de Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos.

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Omar Artan dijo que fue interrogado durante once horas antes de que lo llevaran a una celda de detención, donde fue retenido varias horas antes de ser embarcado en un vuelo de regreso a Estambul, sin que los agentes le informaran de los motivos por los que se le prohibía la entrada a Estados Unidos.

“Tenía la documentación correcta, lo tenía todo, tenía el visado adecuado”, afirmó al New York Times, añadiendo que mostró a los agentes de inmigración documentos de la FIFA, así como fotos de su carrera.

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“Creo que tienen un problema con mi país”, indicó.

Más tarde, un portavoz del Departamento de Estado aseguró que Artán “es sospechoso de estar vinculado a presuntos miembros de organizaciones terroristas”, lo que “inhabilita al viajero para ser admitido en Estados Unidos”.

Somalia es uno de los numerosos países cuyos ciudadanos están afectados por una prohibición de viajar a Estados Unidos impuesta por la administración de Donald Trump.

La policía de fronteras estadounidense (CBP) explicó que “el 6 de junio, un ciudadano somalí llegó al aeropuerto internacional de Miami procedente del aeropuerto internacional de Estambul... Durante los trámites, el viajero fue sometido a una inspección adicional, una etapa de rutina”.

“Al término de la inspección, el viajero, un árbitro para la Copa del Mundo, fue considerado inadmisible debido a problemas relacionados con la verificación de sus antecedentes y se le denegó la entrada al territorio”, añadió la agencia dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

*Con información de la AFP.