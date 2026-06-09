Habló el árbitro del Mundial 2026 que no pudo entrar a Estados Unidos: contó por qué lo deportaron

Omar Abdulkadir Artan, originario de Somalia, se quedó por fuera de la lista de árbitros que impartirán justicia en el Mundial 2026. La razón es que no superó los controles migratorios y tuvo que dirigirse de regreso a Estambul (Turquía).

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Desde allí habló con The New York Times y manifestó su tristeza por la decisión de las autoridades norteamericanas. “Estoy muy, muy decepcionado. Solo soy un árbitro que intenta cumplir su sueño, el mayor sueño de mi vida: venir a la Copa Mundial“, señaló.

La noticia del árbitro le ha dado la vuelta al mundo, junto a otros casos de futbolistas de Irak o Uzbekistán que también se sometieron a rigurosos controles en migración.

“Tenía todos los papeles en regla. Tenía la visa correcta”, asegura Abdulkadir Artan, que estuvo más de once horas siendo interrogado por las autoridades.

Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí. Foto: FIFA via Getty Images

Aunque la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos declaró que su ingreso al país “era inadmisible debido a problemas de verificación y se le negó la entrada”, el árbitro considera otras razones.

“Creo que tienen un problema con mi país”, lanzó.

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Según contó en la entrevista, el viaje hacia Estados Unidos comenzó el miércoles de la semana pasada desde Nairobi (Kenia). Allí recogió unos documentos y partió con destino a Estambul, donde tomaría el viaje final hacia Miami.

“El Sr. Artan comentó que los funcionarios de aduanas le preguntaron por qué había venido a Estados Unidos y sobre la política en Somalia. Según el Sr. Artan, esas preguntas incluían muchas sobre el grupo militante Al Shabab, que controla partes de Somalia y que lleva años librando una insurgencia contra el Gobierno”, apuntó The New York Times.

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El mejor árbitro de África

Con 34 años, formaba parte de los 52 árbitros seleccionados para llevar el silbato en el Mundial 2026, el primero que se organiza en tres países y en el que participan 48 selecciones.

Titular del estatus de la Fifa desde 2018, arbitra en la liga somalí y fue nombrado mejor árbitro del año por la Confederación Africana de Fútbol en 2025.

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A finales de noviembre, el presidente estadounidense lo calificó de “país podrido” y manifestó su intención de poner fin al estatuto especial que protege a los ciudadanos somalíes de expulsión.

La Fifa se pronunció con un comunicado en el que confirma la ausencia de Omar Abdulkadir Artan en la nómina de árbitros. “La Fifa no interviene en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluida la concesión de visados, y las autoridades le han informado de que la situación de Artan no cambiará por el momento”, indicó el ente rector.