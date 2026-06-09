En dos días empieza el Mundial 2026 en México con la inauguración y el partido que abre el telón entre el combinado centroamericano y Sudáfrica. Dicho partido se llevará a cabo sobre las 2:00 p.m. (hora de Colombia).

Para dicho compromiso, que será el primero de 104 que se estarán jugando en la cita orbital, se han ido conociendo decisiones por parte de FIFA. Una de las más importantes está relacionada con los árbitros elegidos.

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Gallo debuta en el Mundial como VAR

Una de las noticias más importantes que resonó en las últimas horas fue la decisión del máximo ente del balompié mundial de poner al árbitro colombiano, Nicolás Gallo, como asistente VAR en el México vs. Sudáfrica.

Según lo expuesto por la cuenta oficial de la organización, será una terna sudamericana que contará con el juez nacional como parte. En total serán siete colegiados: dos de Brasil, dos de Paraguay, uno de Chile y el único de Colombia será Gallo.

Terna arbitral para México vs. Sudáfrica

Central: Wilton Sampaio - Brasil

Asistente 1: Bruno Pires - Brasil

Asistente 2: Bruno Boschilia - Brasil

Cuarto árbitro: Juan Gabriel Benitez - Paraguay

Quinto árbitro: Eduardo Cardozo - Paraguay

VAR: Nicolás Gallo - Colombia

AVAR: Juan Lara - Chile

Dicha elección llama de manera poderosa la atención, debido a que en Colombia, durante meses pasados, Gallo cometió algunos errores arbitrales en la Liga BetPlay que lo hicieron merecedor de críticas.

Aún se recuerda lo que pasó a finales de 2025 en un partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional jugado en Tunja. En dicha ocasión, Alfredo Morelos quiso engañar a la terna de la que hacía parte Gallo y lo logró. El juez era justamente el VAR en aquella noche.

Nicolás Gallo debutó en Colombia como árbitro en el año 2011 Foto: Getty Images

Por el error cometido al decidir erróneamente en dicha ocasión, quien este jueves debute en el Mundial 2026, fue sancionado con dos jornadas sin poder pitar a nivel Colombia.

Dicho episodio no fue el primero, ni tampoco el único que dejó mal parado a Nicolás. Entre 2022-2023 duró seis meses sin pitar por un penal que le concedió a Atlético Nacional contra Deportivo Pereira en el Estadio Hernán Ramírez Villegas.

A partir de 2025 dejó de actuar como árbitro central y se remitió a su oficio como árbitro VAR, que lo ha llevado a competencias internacionales organizadas por la FIFA.

Tres árbitros de Colombia en la Copa Mundo

Desde abril pasado se supo que Colombia llevaría tres árbitros al Mundial 2026. Sus nombres fueron expuestos por FIFA en una misiva donde estaban otros 51 árbitros, 87 asistentes y 29 asistentes de vídeo de las seis confederaciones y de 50 federaciones miembro para el Mundial.

Andrés Rojas encabeza la lista de árbitros colombianos que irán al Mundial 2026. Foto: Getty Images

Los tres de Colombia en la Copa del Mundo:

Árbitros centrales: Andrés Rojas.

Asistentes: Alexander Guzmán.

VAR: Nicolás Gallo.

Hasta la fecha solo se ha sabido que Gallo entrará en acción. Los otros dos mencionados puede que tengan participación, pero será FIFA quien los designe dependiendo de cómo vaya transcurriendo el torneo, los cruces que se estén dando, entre otras variables a tener en cuenta.